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Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na ihanet yanıtı

Başbakan Binali Yıldırım Cuma namazı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi | 06.01.2017 - 14:10
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Irak ziyaretine ve Anayasa değişiklik teklifine değinen Başbakan Yıldırım, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yeni Anayasa'ya evet oyu verenler ihanet ederler" ifadesine de yanıt verdi:

HALKIN KARARINA GİTMEK İHANET DEĞİL

"Neye ihanet ediliyormuş.. O zaman sayın Bahçeli ile biz de ihanet ediyoruz, çünkü halkın kararını yapıyoruz. Halkın kararına gitmek ihanet değil.

BU MİLLET KİMİN OLDUĞUNU BİLİYOR

Kimin hain olduğunu millet biliyor. 15 Temmuz'da kimin hain olduğunu millet gördü. Bunun cevabını da en yakın zamanda verecektir.

BUNUN NERESİ İHANET?

İyi niyetle anayasa değişkliği getiriyoruz. Bunun neresi ihanet? Bu değişikliğin özü şudur: Hükümet sistemi, başbakanlıktan cumhurbaşkanlığına dönüştürülüyor ve yürütmenin doğrudan vatandaş tarafından seçilmesini öngörüyor. Bunun neresi yanlış, biri bana izah etsin."

Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na ihanet yanıtı

IRAK ZİYARETİ

"Komşularla ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Her iki ülkenin de toprak bütünlüğünü saygı esasında yeniden konuşacağız. Türkiye'ye saldırıların önünü geçmek için PKK ve DEAŞ saldırılarını konuşacağız. Başika'daki askeri varlığımız asla Irak'ın egemenliğine yönelik bir şey değildir"


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