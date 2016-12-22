AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin genel merkezinde düzenlenen AK Parti 114. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

KILIÇDAROĞLU'NA SESLENDİ, TANE TANE ANLATTI

Burada konuşan Başbakan Yıldırım, "Rejim değişikliğine izin vermeyeceğiz" diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'na seslenerek başkanlık sistemini tane tane anlatan Yıldırım, şunları söyledi:

"REJİM DEĞİŞİKLİĞİ TARİHTE KALDI"

"Sayın Kılıçdaroğlu bir türlü anlamak istemiyor, Kemal Bey, Türkiye'nin rejimi belli, Cumhuriyet. 1923'te bedel ödedik, İstiklal Harbi'ni kazandık, rejimi değiştirdik, adını Cumhuriyet koyduk. Bu tarihte kaldı, o mesele 1923'te bitti.

Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na rejim yanıtı VİDEO



"BİZİM SİSTEMİN ADI CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ"

Şimdi artık yönetim ihtiyaçlarımızı karşılayacak, istikararı esas alan hükümet sisteminden bahsediyoruz. Bizimki Cumhurbaşkanlığı sistemi, sistemin adı Cumhurbaşkanlığı sistemidir, nokta.

"OLAY BU"

İki irade birbirine karşı bir nüfuzu yok, üstünlüğü yok. Vatandaş diyor ki, sen memleketin işini yapacaksın. Meclis'e de diyor ki, sen de Cumhurbaşkanı'nın ihtiyacı olan kanunları çıkar, memleketin huzuru, güvenliği için, demokrasimizin gelişmesi için gerekli kanunları çıkar. Yetmez Cumhurbaşkanı ve ekibini de takip et, verilen yetkileri doğru kullanıyor mu, bütçeyi yerli yerinde harcıyor mu... Olay bu.

"HİÇ KAFA KARIŞTIRMAYA GEREK YOK"

Birisi Meclis, birisi Cumhurbaşkanı. Hiç kafa karıştırmaya gerek yok, diktatörlük geldik, gitti. Diyelim ki anlaşamadılar, bir kriz olursa, o krizi yaşamak mecburiyetinde değil Türkiye. Cumhurbaşkanı'na seçime gitme yetkisi veriyor. Otomatik olarak Meclis de gidiyor. Meclis'e seçim kararı alma yetkisi veriyor. Dolayısıyla ikisi birbiriyle anlaşacak."







