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Başbakan Yıldırım'dan May'e taziye mektubu

Başbakan Yıldırım, terör saldırısı nedeniyle İngiltere Başbakanı May'e mektupla taziye mesajı gönderdi.

23.03.2017 - 05:04
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Başbakan Yıldırım'dan May'e taziye mektubu

Başbakan Binali Yıldırım, Londra'daki terör saldırısı nedeniyle İngiltere Başbakanı Theresa May'e gönderdiği taziye mesajında, can kaybı ve çok sayıda insanın yaralanmasına yol açan bu menfur saldırı karşısında acılarını derinden paylaştığını bildirdi.

BAŞBAKAN YILDIRIM'IN MESAJI

Londra'daki olaylarla ilgili gelişmeleri, ziyaretlerde bulunduğu Elazığ'dan takip eden Yıldırım, mesajında şunları kaydetti:

"Londra'da can kaybına ve çok sayıda insanın yaralanmasına yol açan menfur terör saldırıları karşısında acınızı derinden paylaşıyorum. Türk hükümeti ve halkı adına taziyelerimi sunuyor ve yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu saldırı, terörün her türüne karşı mücadelede iş birliğinin kararlılıkla ve etkinlikle sürdürülmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koymuştur. Türkiye olarak terör illetine karşı Birleşik Krallık ile dayanışma içerisinde olduğumuzu bu vesileyle de ifade etmek istiyorum."

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