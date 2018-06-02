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Başbakan Yıldırım'dan Medvedev'e tebrik telefonu

Başbakan Binali Yıldırım, Rus mevkidaşı Medvedev'i arayarak görevine yeniden seçilmesini kutladı.

DHA | 02.06.2018 - 13:31..
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af

Başbakan Binali Yıldırım Medvedev'i aradı. Yıldırım; Rus mevkidaşı Medvedev'i tebrik etti.

AÇIKLAMA YAPILDI

Yapılan açıklamada, "Sayın Başbakanımız, Rusya Federasyonu Başbakanı Dmitri Medvedev’i arayarak, Başbakanlık görevine yeniden seçilmesi dolayısıyla Sayın Medvedev’i kutlamış, 12 Haziran Rusya Federasyonu Milli Günü vesilesiyle tebriklerini iletmiştir.  Sıcak bir havada geçen görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerinde son 15 yılda kaydedilen önemli ilerlemelerin memnuniyetle karşılandığı ifade edilerek; ilişkilerin daha da geliştirilmesi için ortak irade teyit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

 

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