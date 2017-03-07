Başbakan Yıldırım'dan MHP ile ortak miting açıklaması

MHP ile AK Parti'nin ortak miting planlaması olup olmadığına yönelik soruya Başbakan Yıldırım, "Sayın Bahçeli'yle bu konuyu görüştük. Prensip olarak onlar kendi kampanyasını, biz kendi kampanyamızı yapacağız. 'Olmayacak' demedik ama 'gelişmelere göre icap ederse yapabiliriz' şeklinde bir mutabakata vardık. Nitekim Sayın Bahçeli açıkladı, 'yurtdışına gidecekseniz ben de geleyim' dedi. Bu bir tekliftir. Sayın Cumhurbaşkanımız mutlaka bunu değerlendirecektir." şeklinde konuştu.

"MHP İLE AMAÇ BİRLİKTELİĞİMİZ VAR"

Ortak bir etkinlik yapmaktan ziyade MHP ile bir amaç birliktelikleri olduğunun altını çizen Yıldırım, "Evet" için, bu değişiklik için beraber yola çıktıklarını, bu değişikliğin halk tarafından onaylanması için aynı doğrultuda ayrı ayrı programlar yapmaya karar verdiklerini aktardı.

Bazı kapalı, akademik toplantıların AK Parti ve MHP milletvekillerinin katılımıyla yapıldığını bildiren Binali Yıldırım, açıkhava mitinglerini birlikte yapma düşüncelerinin olmadığını dile getirdi.