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Başbakan Yıldırım'dan milletvekillerine teşekkür

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım, milletvekillerine ve teşkilat mensuplarına teşekkür mektubu gönderdi.

17.04.2017 - 18:00
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AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, milletvekilleri ve teşkilata gönderdiği teşekkür mektubunda, "Milletçe elde edilen bu kazanım, yakın tarihimizin en anlamlı zaferi olarak anılacaktır." ifadelerine yer verdi.

BAŞBAKAN'DAN TEŞKİLATA TEŞEKKÜR

Başbakan Yıldırım'ın mektubu, AK Parti Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı tarafından, AK Parti TBMM Grup Başkanlığı ve il başkanlıklarına gönderildi.

Yıldırım, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Değerli yol arkadaşlarım, 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılan halk oylaması, bütün yurtta ve yurt dışında huzur ve güven içerisinde tamamlanmıştır. Gayriresmi sonuçlara göre sandığa giden vatandaşlarımızın yüzde 51,4'ü 'evet' oyu vermiş olup, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini de içeren anayasa değişikliği kabul edilmiştir.

Bu sonuç, çok partili siyasi hayatımızda ilk defa milletimizin hür iradesi ile gerçekleşen kapsamlı bir hükümet sistemi değişikliğinin ilanıdır. Milletçe elde edilen bu kazanım, yakın tarihimizin en anlamlı zaferi olarak anılacaktır. Kurucu Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve halkımızın, Türkiye'nin önüne koyduğu bu vizyonla birlikte huzurumuzu, demokrasimizi, ekonomimizi güçlendirecek olan bu sonuç, ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyacaktır.

Bu tarihi sonucun kaybedeni bulunmadığını, kazanın ise millet olduğunu belirten Yıldırım, 'evet' veya 'hayır' oyu veren tüm vatandaşların tercihlerinin aynı kıymette olduğunu vurguladı. Yıldırım, mektupta şunları kaydetti:

"Bu zaferin elde edilmesinde milletimizin feraset ve sağduyusunun önemi aşikardır. Türkiye'mizi dünyada ayrıcalıklı bir yere taşıyacak bu önemli eşiği geçerken, emeği geçen milletvekillerimize, il başkanlarımıza, ilçe ve mahalle başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza, Meclis üyelerimize, kadın kolları ve gençlik kollarımıza, sandık görevlilerimize ve isimsiz kahramanlarımıza bir kez daha şükranlarımı sunar, yeni sürecin Türkiye'mize ve insanlığa hayırlı olmasını dilerim. Bu çalışmalar esnasında ihmal ettiğiniz ailelerinize, sabır ve anlayışlarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin daim olmasını Cenabı Mevladan niyaz ediyorum. Allaha emanet olun."

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