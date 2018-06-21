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Başbakan Yıldırım'dan Muharrem İnce'ye köprü yanıtı

Başbakan Binali Yıldırım, yol ve köprü ücretlerini eleştiren CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye 'Yalova'dan İstanbul'a giderken niye kullandın' dedi.

Haber Merkezi | 21.06.2018 - 00:06..
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CNN Türk'te Hande Fırat'ın sunduğu Seçime Doğru Özel'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, yol ve köprü ücretlerinin pahalı olduğunu savunan Muharrem İnce'nin tutumunu eleştirdi.

"MUHARREM İNCE O YOLLARI NİYE KULLANIYOR"

Yıldırım, İstanbul'dan İzmir'e eskiden 12 saat süren yolculukların artık 6 saate düştüğünü, 1 yıl sonra bunun 3 saate düşürüleceğini müjdeleyerek şunları söyledi:

"Muharrem İnce ücreti eleştiriyor ama, Yalova'dan İstanbul'a gitmek için eleştirdiği o yolları kullanıyor. Kullanmasın o zaman?"

Başbakan Yıldırım'dan Muharrem İnce'ye köprü yanıtı VİDEO

"KANAL İSTANBUL'U DURDURMAYA İNCE'NİN GÜCÜ YETMEZ"

"Muharrem İnce, seçim beyannamelerini bilmiyor. Kanal İstanbul'u durdurmaya onun gücü yetmez. Kanal İstanbul Türkiye'nin stratejik bir projesidir. AK Parti söyledi diye karşı çıkıyorlar. Yapılanları durdurmak, yıkmak marifet değil."

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Başbakan Yıldırım'dan Muharrem İnce'ye köprü yanıtı

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