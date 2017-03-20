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Başbakan Yıldırım'dan Nevruz Bayramı mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

20.03.2017 - 17:32
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Başbakan Yıldırım'dan Nevruz Bayramı mesajı

Başbakan Yıldırım, 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, baharın gelişini ve toprağın dirilişini müjdeleyen Nevruz Bayramı'nın Balkanlardan Orta Asya'ya uzanan geniş bir coğrafyada, yüzyıllardır coşkuyla kutlandığını belirtti.

BİRLİK BERABERLİK MESAJI

Çetin bir kışın ardından gelen bahar için "şükür" ve senenin bereketli geçmesi için "dua" niyetiyle gerçekleştirilen nevruz kutlamalarının, asırlardır barış ve kardeşlik duygularının pekişmesine vesile olduğunu ifade eden Yıldırım, mesajında şunları kaydetti:

"Çeşitli etkinliklerle Nevruz'u idrak ettiğimiz bugün, birlik ve beraberliğimizi her zamankinden güçlü kılmalıyız. Toprağın uyanışını şiddet ve nefretin gerekçesi kılanlara inat, aramızdaki dayanışmayı güçlendirmeli, sevginin evrensel dilini yüceltmeli ve her tür anarşi ve terörün karşısında olduğumuzu bütün dünyaya göstermeliyiz. Bütün vatandaşlarımızın Nevruz Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlar, baharı müjdeleyen bu güzel günün milletimize ve bütün insanlığa huzur, bereket getirmesini dilerim"

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