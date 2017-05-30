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Başbakan Yıldırım'dan öğretmen ataması müjdesi

Başbakan Yıldırım, "Önümüzdeki ay içerisinde 20 bin öğretmenin atamasını yapmış olacağız." dedi.

30.05.2017 - 21:24
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Başbakan Yıldırım'dan öğretmen ataması müjdesi

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Başbakan Binali Yıldırım, 81 ilden gelen öğretmenlerle iftarda bir araya geldi.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin, "Bu girişimin ülkemizde, toplumumuzda meydana getirdiği tahribat ve travma, yıllar boyu devam edecek. Şimdi artık bu alçaklar cezalarını çekecekler ama toplum içerisine ektikleri ayrılık, fitne tohumlarının ayıklanması yıllar alacak." dedi.

"ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ HAK ETTİĞİ EN GÜZEL YERE TAŞIYACAĞIZ"

Yıldırım, "Öğretmenliği bir kariyer mesleği olarak görüyoruz ve bu dönüşümü yapacağız. Meslek içi eğitimler ve bir ödül sistemiyle öğretmenlik mesleğini daha üst noktalara, hak ettiği en güzel yere taşıyacağız." dedi.

Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti:
"Önümüzdeki ay içerisinde 20 bin öğretmenin atamasını yapmış olacağız. Bundan sonra da ihtiyaç olduğunda yine öğretmen atamalarını yapmaya devam edeceğiz."

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