Başbakan Yıldırım'dan referandum açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anayasa değişikliğini onaylamasının ardından referandum süreci başladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım, şunları söyledi:

"İNŞALLAH 16 NİSAN'DA REFERANDUM YAPILACAK"

"Cumhurbaşkanımız anayasa değişikliğini onayladı, dolayısıyla artık halk oylaması, diğer adıyla referandumun tarihi de netleşti. İnşallah 16 Nisan tarihinde referandum yapılacak. Meclisin hallettiği cumhurbaşkanımızın imzaladığı bu değişikliğin vatandaşlarımız tarafından da nihai tasdiki yapılacak.

"ŞEHİTLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"

Kremlin'in açıklamaları dün karşılıklı yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Putin görüştüler. Bunun bir kaza olduğunu, duydukları üzüntüyü en açık şekilde ifade ettiler. Bundan sonra benzer kazaların yaşanmaması için gerekli koordinasyon, birlikte çalışmak için de her türlü tedbir alınacak. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyoruz."

