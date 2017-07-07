Başbakan Yıldırım'dan şehit ailelerine ziyaret

Yıldırım, cuma namazını Polatlı Çarşı Camisi'nde kıldıktan sonra ilçede esnaf ziyaretinde bulundu.

Daha sonra partisinin Polatlı İlçe Başkanlığına geçen Yıldırım'ı, burada İlçe Başkanı Aysel Demir ve partililer karşıladı. Partililerle bir araya gelen Yıldırım, ilçenin sorunlarına ve beklentilerine ilişkin bilgi aldı.

BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Başbakan Yıldırım daha sonra Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit olan Komiser Yardımcısı Seher Yaşar'ın (25), Kurtuluş Mahallesi'nde oturan ailesini ziyaret etti.

Burada yaklaşık 40 dakika kalan Yıldırım, şehidin babası Veysel, annesi Dilek Yaşar'a ve yakınlarına başsağlığı diledi. Ziyarette Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Yıldırım ve beraberindekiler, daha sonra 17 Şubat'ta Merasim Sokak'ta askeri servis aracına düzenlenen bombalı terör saldırısında şehit düşen Deniz Astsubay Kıdemli Başçavuş Cüneyt Sertel'in, Polatlı'da oturan ailesinin evine geçti. Yaklaşık yarım saat süren ziyarette Yıldırım, aileye başsağlığı dileklerini iletti.