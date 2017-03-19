Başbakan Yıldırım'dan şehit ailesine ziyaret

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla fenomen olan ve DJ'liğe geçiş yapan Kerimcan Durmaz'ın ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Trump'ın kızı Ivanka Trump'a bakışlarıyla da gündem oldu.

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ÖSO komutanı: Menbiç'te kim olursa olsun alacağız

ABD, PYD'ye kalkan olmak amacıyla Menbiç'in kuzeyi ve batısında konuşlansa da, ÖSO ve TSK kenti almak konusunda geri adım atmıyor.