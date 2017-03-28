Başbakan Yıldırım'dan şehit Halisdemir'e dua

Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldüren şehit Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret için Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesine gitti.
ŞEHİDE DUA
Çevrede geniş güvenlik alınırken Başbakan Yıldırım, Çukurkuyu Mezarlığı'nda bulunan şehit Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir'in mezarına geçip, dua etti.
BABASI EŞLİK ETTİ
Şehit Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir ile diğer yakınlarının da eşlik ettiği Başbakan Yıldırım, aileye başsağlığı dileğinde bulundu.