Başbakan Yıldırım'dan şehit Halisdemir'e dua

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Hayır'cı İzmirli: Evet verenler Müslüman değil

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Teröristlerin barınak ve sığınakları imha edildi

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Almanya'da bulunan Can Dündar, Türkiye'ye yönelik karalama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Ünlü oyuncu Kadir İnanır’ın tiyatrocu sevgilisi Jülide Kural, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapse mahkum edildi.

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, "Cumhurbaşkanı, bugün hayırlı bir iş yapmıştır" dedi.

Şanlıurfa'da 454 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı.

Şanlıurfa'da 454 korucu yemin etti

İskoçya polisi, başörtüsünü resmi üniformanın bir parçası olarak kabul etti.

1 Mustafa Ceceli'nin 2,5 milyon liralık yeni otomobili Lüks araç tutkusu olan Mustafa Ceceli, yeni aracı için toplam 2,5 milyon lira ödedi.

2 ORC'nin son referandum anketi Türkiye'nin kaderini değiştirecek oylamaya 19 gün kalırken rakamlar da netleşmeye başladı.

3 Erdoğan CHP'nin 'hayır' standına uğradı 16 Nisan'da yapılacak referandum öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Sarıyer'deki 'hayır' çadırını ziyaret etti.

4 İran Ruhani'nin fotoğraflarını tartışıyor İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin saçlarının çoğu açık olan kızlarla poz vermesi, ülkenin bir numaraları gündem maddesi oldu.

5 Çamlıca Camii BBC belgeselinde Her aşaması haber yapılan, görüntülenen caminin o heybetli görüntüsü İngiliz kameramanın gözüyle ortaya çıktı.

6 Emre Mor'dan nefis çalım - İZLE A Milli Takımımızın Moldova'yı 3-1 yendiği maçta Emre Mor'un çalımı sosyal medyanın gündemine oturdu.