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Başbakan Yıldırım'dan şehit Halisdemir'e dua

Niğde'ye giden Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz kahramanı şehit Halisdemir'in mezarına gitmeyi ihmal etmedi.

28.03.2017 - 17:13
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Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldüren şehit Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret için Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesine gitti.

ŞEHİDE DUA

Çevrede geniş güvenlik alınırken Başbakan Yıldırım, Çukurkuyu Mezarlığı'nda bulunan şehit Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir'in mezarına geçip, dua etti.

Başbakan Yıldırım'dan şehit Halisdemir'e dua

BABASI EŞLİK ETTİ

Şehit Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir ile diğer yakınlarının da eşlik ettiği Başbakan Yıldırım, aileye başsağlığı dileğinde bulundu.

Başbakan Yıldırım'dan şehit Halisdemir'e dua

Başbakan Yıldırım'dan şehit Halisdemir'e dua

Başbakan Yıldırım'dan şehit Halisdemir'e dua

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