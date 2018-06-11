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Başbakan Yıldırım'dan taksicilere: Algıyı değiştirin

Başbakan Binali Yıldırım, taksicilerin kalite konusunda kendilerini geliştirmeleri gerektiğini vurguladı.

AA | 11.06.2018 - 02:41..
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Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Taksiciler Odası'nın sahur programında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Uber diye bir şey türedi. Cumhurbaşkanımızın açık talimatı var. Bu ülkede hiç kimse bedavadan para kazanamaz. Yasal olmayan yoldan ticaret yapamaz. İstediği kadar teknolojisi olsun. İster uzaydan internet kullansın, ister kablodan kullansın. Burada vergi mükellefi olmayan hiç kimse burada iş yapamaz."

"İnsana hizmet zordur ama bir o kadar da kutsaldır. O yüzden ne diyoruz? Halka hizmet, Hakk'a hizmettir. Düsturumuz budur."

"Taksicilerimizin de biraz kaliteyi geliştirmeleri gerek. Siz elinizden geleni yapıyor olabilirsiniz. Ama algı öyle değil. Bu algıyı değiştirmelisiniz."

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