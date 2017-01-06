Başbakan Yıldırım'dan taziye ve geçmiş olsun ziyaretleri

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile İzmir'e gelen Yıldırım, terör saldırısında şehit olan İzmir Adliyesinde görevli Musa Can'ın Karabağlar ilçesinde, polis memuru Fethi Sekin'in ise Bayraklı ilçesindeki evlerine taziye ziyaretinde bulundu.

YARALILARI ZİYARET ETTİ

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören yaralıları da ziyaret eden Başbakan Yıldırım ve bakanlar, daha sonra İzmir Emniyet Müdürlüğüne geçti.

TERÖRİSTLERİ ÖLDÜREN POLİSLERLE DE GÖRÜŞTÜ

İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'dan saldırıya ilişkin bilgi alan Yıldırım'ın, olay sırasında PKK'lı iki teröristi etkisiz hale getiren polislerle de görüştüğü öğrenildi.

Başbakan Yıldırım ve bakanlara ziyaretlerinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AK Parti İzmir milletvekilleri ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican eşlik etti. Ziyaretler basına kapalı gerçekleşti.