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Başbakan Yıldırım'dan TEOG açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, TEOG'un yerine gelecek olan yeni sistemin 1-2 gün içinde açıklanacağını belirtti.

03.11.2017 - 17:30
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Erzincan Üniversitesi 2017-2018 akademik yıl açılışı ve fahri doktora tevcih töreninde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, TEOG'un yerine gelecek yeni sınav sistemi hakkında açıklamada bulundu.

Başbakan Yıldırım'dan TEOG açıklaması

"SON ŞEKLİ VERİLDİ"

Başbakan Yıldırım, "TEOG diye bilinen ortaokuldan liseye geçiş için bir sistem vardı. Bu sistemde de bir değişikliğe gidiyoruz. Bu seneden itibaren uygulayacağız. Son şekli verildi, MEB, uzmanlar, hocalarımızın görüşleri, ilgili STK'ların görüşleri dikkate alınarak çerçeve çizildi. 1-2 gün içinde Milli Eğitim Bakanımız bunu kamuoyu ile paylaşacak."

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