Başbakan Yıldırım'dan terör saldırısına ilişkin açıklama

Başbakan Binali Yıldırım, Şanlıurfa'daki terör saldırısına ilişkin "Şanlıurfa'da masum bir evladımızın hunharca ölümüne ve 15 vatandaşımızın yaralanmasına yol açan katil terör örgütünü lanetliyorum. Çocuk masumiyetini katleden ve hayata kasteden terör örgütleri bütün unsurlarıyla birlikte helak olacaklardır." ifadelerini kullandı.

BAŞBAKAN YILDIRIM'IN TAZİYE MESAJI

Başbakan Yıldırım, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki terör saldırısı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Yıldırım: "Aziz milletimize ve kaybettiğimiz evladımızın ailesine taziyelerimi sunuyorum. Yaralılarımıza şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.