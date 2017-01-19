taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
82.228
USD
3,8189
EURO
4,0757
ALTIN
147,81
PETR
54,4400

Başbakan Yıldırım'dan Trump'a çağrı

Başbakan Yıldırım, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'a, terörist başı Fethullah Gülen'i iade edin çağrısında bulundu.

19.01.2017 - 16:02
  1. Haberler
  2. Gündem

Başbakan Yıldırım'dan Trump'a çağrı

Başbakan Binali Yıldırım, 20 Ocak'ta görevi resmen devralacak Trump yönetimiyle daha iyi ilişki için üç şart sıraladı.

YENİ YÖNETİME 3 ŞART

Birincisi ilişkilerimizi olumsuz bir noktaya getiren FETÖ terör örgütünün başının bize iade edilmesi lazım. Bunun için hukuki süreci hızlandırması lazım.

İkincisi, özellikle PYD - YPG ile işbirliğini, onlara silah desteği vermeyi bırakması lâzım. Çünkü bir terör örgütü ile başka bir terör örgütü yok edilemez. Çok yanlış bir iştir. Ciddi devletlere uyan bir iş değildir.

Üçüncü yapması gereken şey, Türk halkının Amerika hakkında çok olumsuz bir algısı var. 15 Temmuz darbesi ile de artık derinleşen bu olumsuz algıyı düzeltecek gözle görülür adımlar atmasını bekliyoruz.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yakalanan kadınlar DEAŞ'lı teröristin ödülü

Yakalanan kadınlar DEAŞ'lı teröristin ödülü

229
Anayasa değişiklik teklifinde 6. madde oylaması iptal edildi

Anayasa değişiklik teklifinde 6. madde oylaması iptal edildi

38
Tahran'da yangın nedeniyle 17 katlı iş yeri çöktü

Tahran'da yangın nedeniyle 17 katlı iş yeri çöktü

73
Dolar ABD'deki hızlı faiz artışı sinyalleriyle yükseldi

Dolar ABD'deki hızlı faiz artışı sinyalleriyle yükseldi

52
Acun Ilıcalı Survivor öncesi fotoğraf paylaştı

Acun Ilıcalı Survivor öncesi fotoğraf paylaştı

106
Başbakan Yıldırım başkanlık dönemi ile ilgili konuştu

Başbakan Yıldırım başkanlık dönemi ile ilgili konuştu

181
TBMM'de tutuklu HDP'lileri sayan vekile şehitlerle yanıt

TBMM'de tutuklu HDP'lileri sayan vekile şehitlerle yanıt

109
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM