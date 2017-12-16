Başbakan Yıldırım'ın Ardahan konuşması

Başbakan Binali Yıldırım, Ardahan'da AK Parti İl Kongresi'nde partililere hitap etti.

"TÜRKİYE DÜNYANIN 13'ÜNCÜ BÜYÜK EKONOMİSİ"

Ekonomi üzerine önemli değerlendirmelerde bulunan Başbakan, "Türkiye artık sıradan bir ülke değil. Türkiye, dünyanın 13'üncü büyük ekonomisi haline geldi. Dünyanın en büyük projelerini yapan ülkenin adıdır Türkiye." diye konuştu.

BÜTÜN HAYALLERİMİZİ GERÇEĞE DÖNDÜRECEĞİZ

Başbakan Binali Yıldırım, "Sadece içeride değil dışarıda da terör örgütlerine, ülkemize plan kuran odaklara karşı amansız mücadelemizi devam ettireceğiz. Türkiye'nin dünyaya sağırlaşmasına, sağırlaştırılmasına asla izin vermeyeceğiz. Köhne tartışmalarla, boş işlerle vaktimizi heba etmeyeceğiz. Birlik beraberlik içinde, tek yürek halinde geleceğe doğru emin adımlarla yürüyecek, inşallah bütün hayallerimizi gerçeğe döndüreceğiz." ifadelerini kullandı.