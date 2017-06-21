Bir süredir kafasında şapkayla gezen Kıvanç Kasabalı'nın sırrı ortaya çıktı.

İki çocuk babası Kaya Çilingiroğlu, oğlunun meslek seçimiyle ilgili açıklama yaptı.

Kaya Çilingiroğlu: Oğlum kasap olmak istiyor

PKK'nın Suriye uzantısı YPG saflarında Japonya vatandaşının da çatışmalara katıldığı ortaya çıktı.

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Başbakan Yıldırım'ın Atina ziyareti Yunan basınında

Başbakan Binali Yıldırım'ın Atina'da yaptığı açıklamalar, Yunan basınında tartışmaların başlamasına neden oldu.