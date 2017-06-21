Başbakan Yıldırım'ın Atina ziyareti Yunan basınında

Başbakan Binali Yıldırım, Atina'da Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile bir araya geldi.
"DARBECİLER İLİŞKİLERE DARBE VURMASIN"
İkili görüşmenin ardından kameralar karşısına geçen iki lider, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bu sırada, 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminden sonra Yunanistan'a sığınan darbeci teröristlerin sorulması üzerine konuşan Başbakan Yıldırım, Çipras'ın yüzüne bakarak "Darbeciler, ilişkilere darbe vurmasın" ifadesini kullandı.
Başbakan Yıldırım'ın bu sözü, Yunan medyasında geniş yer buldu. Çipras'ın Başbakan Yıldırım karşısında ezildiğini yazan Yunan basını, söylemler nedeniyle küçük duruma düştüklerini ifade etti.
YUNANİSTAN EZİLDİ
Ülkede yayın yapan, Eleftheros Tipos gazetesi, haberi "Yıldırım Atina'da dayılık tasladı, hem de üste çıktı" başlığıyla okuyucularına sundu.
BU KABUL EDİLEMEZ
Gazete, Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım karşısında Yunanistan Başbakanı Çipras'ın ezik duruma düştüğünü, bunun kabul edilemeyeceğini yazdı.