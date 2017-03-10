Başbakan Yıldırım'ın Düzce mitingi

Beşiktaş'ın 'Her şeye karşı' denilen taraftar grubu Çarşı ile CHP'yi benzeten Yıldırım, şunları söyledi:

BUNLAR ÇARŞI'YI DA GEÇTİ

"Çarşı her şeye karşı diyorlar ya, bunlar onu da geçti. Bakın bu anayasa değişikliğinde ne var ne yok... Artık yetki doğrudan millete geçiyor. Vatandaş milletvekili ile cumhurbaşkanı seçimini aynı gün yapıyor.

Başbakan Yıldırım: CHP Çarşı'yı da geçti VİDEO

KEMAL BEY BİZİM ANLATAMADIĞIMIZ ANLATTIN

Kemal Bey bizim anlatamadığımızı sen en güzel şekilde anlattın. Aslında teşekkür etmek lazım. Ama yardımcısı çıktı dedi ki Kemal Bey aslında hepsini biliyor ama tersinden okudu dedi. Eller ay'a bunlar yaya. Bu sefer o tutmadı, cahillikleri ortaya çıkınca çevir kazı yanmasın. Şimdi diyor ki ben onu öyle demek istemedim. Efendim Cumhurbaşkanı seçildi bir partiden. Meclisteki çoğunluk başka partiden olunca ne olacak diyor. Sen demiyor muydun tek adam olacak. Demek ki değilmiş. Meclis olacakmış. Meclis yasama yapıyor Cumhurbaşkanı da yürütme. Her iki kurumda 5 yıl boyunca milletten aldığı yetkiyle vazifesini yapacak.

SİZ KÜRSÜLERİ İŞGAL EDERKEN BİZ HER ŞEYİ HESAP ETTİK

Siz kürsüleri işgal ederken biz her şeyi hesap ettik. Meclis ve Cumhurbaşkanının seçime gitmesi yetkisi var ama bir şartla. Meclis karar alırsa Cumhurbaşkanı da gidiyor.. Giderlerse hep beraber dururlarsa hep beraber. Onun için anlaşacaklar, 5 yıl milletin önüne sorun getirmeyecekler.

KILIÇDAROĞLU GEÇEN REFERANDUMDA SANDIĞI BULAMAMIŞTI

Kılıçdaroğlu geçen referandumda oy kullanacağı sandığı bulamamıştı. Bence bu sefer gitsin evet versin"

* Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları:

"Anayasayı değiştireceğiz dedik. Mecliste vekiller olarak sözümüzü tuttuk. Şimdi söz de sizin karar da sizin. Bu millet tankların önüne, mermilerin önüne göğsünü siper ederek alçaklara dünyayı dar ediyor.

"PLAKANIZ KADAR EVET BEKLİYORUM"

Cumhurbaşkanlığı seçiminde yapılan referandumda yüzde 79 evet demiştiniz, şimdi sizden plakanız kadar evet bekliyorum. Düzce hazır mı? 81'i bulacak mıyız? Allah sizden razı olsun.

Sistemin bozukluğu buradan belli oluyor. Milletin kendisini temsil etme yetkisiyle meclise gönderdiği kişiler Cumhurbaşkanını seçemiyor. Muhtıralarla millete ayar veriyorlar, yetmedi, 17 - 25 kumpası, o da yetmedi altın vuruşlarını kendilerince 15 Temmuz'da vurmak istediler. Ama bu millet mermilerin önüne kendini siper ederek alçaklara bu dünyayı dar ediyor. İşte bu gençliğe siyaseti çok gören milletvekilliğini çok gören Kılıçdaroğlu dinle! İşte gençlik, işte gelecek. Demek ki birileri darbe anayasasını mevcut sisteminden nemalanıyor. Aba altından sopa gösteriyorlar. Yaptığımız değişiklikle siyasi tıkanıkları alaşağı edeceğiz. Çarpışma yerine birlikte çalışmayı sağlayan bir anayasa olacak. İstiyoruz ki Türkiye artık hep baharı yaşayalım.

YETKİ DOĞRUDAN MİLLETE GEÇİYOR

Bakın bu anayasa değişikliğinde ne var ne yok... Artık yetki doğrudan millete geçiyor. Vatandaş milletvekili ile cumhurbaşkanı seçimini aynı gün yapıyor"