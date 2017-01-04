Başbakan Yıldırım'ın esnaf ve sanatkarlarla buluşması

Başbakan Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) heyetiyle öğle yemeğinde bir araya geldi.

50 BİN TL KREDİ

Yıldırım; "50 bin TL kredi şartları sağlayan her esnafa verilecek. Zorda olan esnafa aylık 711- bin 422 TL arası ödeme yapılacak" dedi. Başbakan, "14 yıl boyunca esnaf ve sanatkarımızı ilgilendiren birçok adım attık. Ana başlıklarla bazı konuları hatırlatmak isterim. Kredi kullanabilen kooperatif sayısını 2 kat artırdık. Esnafa 1 yıl ödemesiz 3 yıllık Bilim, Sanayi Teknoloji Bakanlığımız bir destek veriyor. 2016 için 15 bin esnafımız bu imkandan yararlanacak.





250 BİN MÜRACAT

Müracaat 250 bine dayanmış. Bunun kullandırma şartları var. Şartlara sahip olana bu desteği vereceğiz. 15 binin üzerine bu kaynak çıkacak. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gereken neyse yapılacak. Genç girişimcilere, kadınlara desteklerimiz var. 0 faizli kredi uygulama kapsamında program dahilinde 1,5 milyar dağıtmışız. Emekli olduktan sonra esnaflık yapandan kesilen primi azalttık. Terör olayları nedeniyle işyeri veya işletmeleri zarar görenlerin banka borçlarını 1 yıl süreyle faizsiz olarak erteledik. Bu yılı kapsayacak şekilde de gerekli tedbirlere almaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Başbakan ayrıca, sicil affı düzenlemesinin de bu hafta Meclis'te görüşüleceğini belirtti.