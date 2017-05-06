Başbakan Yıldırım'ın Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi ziyareti

Başbakanlar ve Gökoğuz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlakh burada ortak basın toplantısı düzenledi. Binali Yıldırım Moldova’daki temasları hakkında bilgi vererek şunları söyledi:

"GÖKOĞUZLU KARDEŞLERİMİZ MOLDOVO İLE TÜRKİYE ARASINDA KÖPRÜ OLUŞTURUYOR"

“Moldova Başbakanı Filipin resmi daveti üzerine Moldova ziyaretini gerçekleştiriyoruz. Ziyaretin ikinci gününde Gagavuz (Gökoğuz) Yeri Komrat’tayız, Komrat’tta Gökoğuz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlakh ile bir araya geldik. Bu bölgeye daveti kabul ederek gelen başbakan Filip’e teşekkür ediyorum. Biraz sonra Dünya 4. Gökoğuz Kongresi’ne katılacağız burada da dünyanın 20 değişik bölgesinden gelen dostlarla birlikte olacağız. Az önce 3'lü bir toplantı yaptık genel olarak Türkiye Moldova ilişkileri, Türkiye Gökoğuz ile olan ilişkileri kapsamlı bir biçimde ele aldık. Gökoğuzlu kardeşlerimiz Moldova ile Türkiye arasında bir köprü oluşturuyor. Bu köprü taştan tuğladan değil etten kemikten oluşan bir köprüdür. Tabi Gökoğuzlu kardeşlerimizin varlığı Türkiye Moldova ilişkilerine çok daha büyük anlam katıyor. Bu vesileyle 1931 1944 arasında Bükreş büyükelçiliği yapmış Hamdullah Suphi Tanrıöver’i de yad etmek isterim. Suphi, Tanrıöver, Hamdullah bey o dönemde kardeşlik bağlarını geliştirmek için yoğun temaslarda bulunmuş ve bölgede Türkçe öğreniminin yaygınlaştırılması için 26 okul açtırmış ve buradan Türkiye’ye öğrenci göndermiş. Kardeşlerimiz Hamdullah beyi unutmamışlar geçtiğimiz yıl ölüm yıldönümünde aziz hatıralarını yad etmişlerdir. Ben de Gökoğuz yerini ziyaret eden ilk Türk başbakanı olarak kendilerini saygı ile anıyorum.”





"TÜRKİYE DÜNYADA EN FAZLA DIŞ YARDIM YAPAN 3.ÜLKE KONUMUNDA"

"Dün ve bugün yaptığımız görüşmelerde Gökoğuz yerinin sosyo ekonomik sorunlarının çözülmesi ve kalkınması için tam bir fikir birliği olduğunu bildirdik" vurgusunda bulunan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Refah seviyesini yakalamış bir Moldova’nın Gökoğuz yerinin de kalkınmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Türkiye dünyada dıen fazla dış yardım yapan 3. ülke konumundadır. Bu bağlamda gerek Moldova gerek Gökoğuz yerine gerekli destekleri vermeye devam edeceğiz. 92 yılından bu yana Moldova Gökoğuz yerinde 352 bölgesel proje ve faaliyet gerçekleştirilmiş önemli projeler hayata geçirilmiştir. Bugünkü ziyaretimizde de bazı sosyal projelerin açılışını gerçekleştiriyoruz. , Kişinev’de çocuk rehabilitasyon merkezini yenilenmiş olarak hizmete aldık. Komrat şehir hastanesinin de yeniden inşasını ve tefrişatını hayata geçirdik. Su konusunu da gündemimize almış durumdayız. Gökoğuz kardeşlerimizin anadilleri ve ülkelerinin resmi dilleriyle birlikte öğrenmeye devam etmeleri en büyük arzumuzdur"