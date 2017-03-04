Başbakan Yıldırım'ın güldüren anısı

Yeşilay tarafından "Bağımlılıklardan uzak, sağlıklı yaşamı" misyon edinen, söz ve eylemleriyle bu mücadeleye destek veren kişi, kurum ve kuruluşlara verilen “Zümrüdüanka Ödülleri" için Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda tören düzenlendi.

ÖDÜLÜNÜ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ELİNDEN ALDI

Törende Başbakan Binali Yıldırım, uyuşturucu ile mücadele konusundaki çalışmalardan dolayı ‘Siyaset’ dalında ödüle layık görüldü. Başbakan Yıldırım ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

BAŞBAKAN YILDIRIM ANISIYLA SALONU GÜLDÜRDÜ

Başbakan Yıldırım, ödülünü aldığı sırada davetlilere Marmaray'ın yapıldığı dönemde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden ödül alırken yaşadığı bir anısını anlattı ve salon kahkahaya boğuldu:

"Sahneye çıktık ve Marmaray'ı temsil eden bir tabloyu size takdim ettik. Ondan sonra benim elimden tuttunuz, siz çekiyorsunuz ben geri çekiyorum. Sonra bana dediniz ki 'Ya beyfendi, tebrik edeceğim elini havaya kaldır' Ben de dedim ki 'Alışık değiliz'."

Başbakan Yıldırım'ın anısı dinleyenleri güldürdü

