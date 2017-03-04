taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.722
USD
3,7076
EURO
3,9350
ALTIN
147,27
PETR
55,7300

Başbakan Yıldırım'ın güldüren anısı

Zümrüdüanka ödül töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden ödülünü alan Başbakan Yıldırım, anlattığı anısıyla salonu kahkahaya boğdu.

04.03.2017 - 12:21
  1. Haberler
  2. Gündem
Başbakan Yıldırım'ın güldüren anısı

Yeşilay tarafından "Bağımlılıklardan uzak, sağlıklı yaşamı" misyon edinen, söz ve eylemleriyle bu mücadeleye destek veren kişi, kurum ve kuruluşlara verilen “Zümrüdüanka Ödülleri" için Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda tören düzenlendi.

ÖDÜLÜNÜ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ELİNDEN ALDI

Törende Başbakan Binali Yıldırım, uyuşturucu ile mücadele konusundaki çalışmalardan dolayı ‘Siyaset’ dalında ödüle layık görüldü. Başbakan Yıldırım ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

BAŞBAKAN YILDIRIM ANISIYLA SALONU GÜLDÜRDÜ

Başbakan Yıldırım, ödülünü aldığı sırada davetlilere Marmaray'ın yapıldığı dönemde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden ödül alırken yaşadığı bir anısını anlattı ve salon kahkahaya boğuldu:

"Sahneye çıktık ve Marmaray'ı temsil eden bir tabloyu size takdim ettik. Ondan sonra benim elimden tuttunuz, siz çekiyorsunuz ben geri çekiyorum. Sonra bana dediniz ki 'Ya beyfendi, tebrik edeceğim elini havaya kaldır' Ben de dedim ki 'Alışık değiliz'."

Başbakan Yıldırım'ın anısı dinleyenleri güldürdü

Başbakan Yıldırım'ın güldüren anısı

Başbakan Yıldırım'ın güldüren anısı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Merkel: Oturma izni olmayanlar ülkeyi terk etmeli

Merkel: Oturma izni olmayanlar ülkeyi terk etmeli

78
Donald Trump'tan Demokratlara fotoğraflı yanıt

Donald Trump'tan Demokratlara fotoğraflı yanıt

11
HDP'li Kürkçü'den Alman vekillere ziyaret

HDP'li Kürkçü'den Alman vekillere ziyaret

99
Biriktirdiği porno dergiler ölümüne neden oldu

Biriktirdiği porno dergiler ölümüne neden oldu

50
15 Temmuz'dan yeni görüntü, darbeci alçakların vahşeti

15 Temmuz'dan yeni görüntü, darbeci alçakların vahşeti

70
MAK Danışmanlık'tan son referandum anketi

MAK Danışmanlık'tan son referandum anketi

106
Hayır röportajında kopya çektiler

Hayır röportajında kopya çektiler

100
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM