Başbakan Yıldırım'ın Nahçıvan temasları

Başbakan Binali Yıldırım'ı, Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'nda, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Ali Meclis Başkanı Vasif Talibov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Nahçivan Başkonsolosu Nihat Erşen ve diğer yetkililer karşıladı.
TÜRK BAKANLARI DA NAHÇIVAN'DA
Binali Yıldırım ile birlikte kızı Büşra Bahar Köylübay, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı da Nahçıvan'a geldi.
Başbakan Binali Yıldırım Nahçivan'da VİDEO
HAYDAR ALİYEV ABİDESİ'NE ÇELENK BIRAKTI
Başbakan Binali Yıldırım, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki ziyareti kapsamında Haydar Aliyev Abidesi'ne çelenk bıraktı. Yıldırım'ın çelenk bırakma töreninin ardından saygı duruşunda bulunuldu.
9 YIL SONRA İLK ZİYARET
Daha sonra Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Ali Meclis Binası'na yürüyerek giden Yıldırım, Ali Meclis Başkanı Vasif Talibov tarafından karşılandı.
Görüşmenin ardından Talibov, Başbakan Yıldırım'ın onuruna Devlet Konukevi'nde bir akşam yemeği verecek. Başbakan Yıldırım'ın ziyareti, Türkiye'den Nahçıvan'a 9 yıl aradan sonra başbakan düzeyinde ilk ziyaret özelliği taşıyor.