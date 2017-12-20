Başbakan Yıldırım'ın Nahçıvan temasları

1 Ayakkabı sipariş ettiler, patlıcan çıktı İstanbul'da üniversite okuyan iki kuzen internetten ayakkabı sipariş etti ama kutudan 2 çift patlıcan çıktı.

2 Maliye Bakanı Ağbal'dan Bitcoin açıklaması Maliye Bakanı Naci Ağbal, her geçen gün değerini artıran sanal para birimi Bitcoin'le ilgili çalışmaların olduğunu söyledi.

3 Türkiye, Kanada’daki Kuzey Kore Zirvesi’ne davet edildi Türkiye, Kanada’nın Vancouver kentinde 16 Ocak’ta yapılacak Kuzey Kore Zirvesi’ne katılacak.

4 AK Partili eski belediye başkanına silahlı saldırı Antalya’nın Manavgat ilçesinde kapanan Side Belediyesi’nin AK Partili eski başkanı Abdulkadir Uçar, evin önünde silahlı saldırıya uğradı. Uçar saldırıdan yara almadan kurtuldu.

5 Reza Zarrab davasında Yargıç'ın ilginç isteği ABD'de görülmeye devam eden ve artık jürinin kararının beklendiği Reza Zarrab davasında Yargıç, jüriye hukuksuz delillerle ilgili "delilin nasıl ele geçirildiğine dikkat etmeyin uyarısı" yaptı.

6 SGK’dan sigorta primleri açıklaması SGK, 2017 yılı Kasım ayına ilişkin sigorta primleri ile ertelenen 2017 yılı Şubat ayına ilişkin sigorta primlerinin, 2 Ocak 2018 tarihine kadar ödenebileceği belirtti.