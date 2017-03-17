Başbakan Zigana Tüneli Temel Atma Töreni'ne katıldı

Binali Yıldırım, Zigana-Gümüşhane yolu Köstere mevkisinde Yeni Zigana Geçidi Temel Atma Töreni'ne katıldı.

"İNSANLAR BURADAN GEÇERKEN ÖLÜYORDU"

Başbakan, burada yaptığı konuşmasında geçmişte bölgeden geçmenin çok zor olduğunu ifade ederek şunları söyledi; "Zigana Tüneli tarihi İpekyolu'nun en önemli noktası. Eskiden Zigana Dağı nice ağıtlara sebep oldu, birbirlerini yolcu ederlerken insanlar 'Zigana'da hayatta kalırsan görüşürüz' diyorlardı. 4 yılda 40 km'ye yakın tüneli bitirdik, AK Parti'nin farkı var."

Başbakan Zigana Tüneli'nin açılışını yaptı VİDEO

DÜNYANIN İKİNCİ AVRUPA'NIN EN UZUNU

Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde, Yeni Zigana Tüneli Projesi kapsamında inşası devam eden dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzunu olacak 14,5 kilometrelik çift tünelinin yaklaşık 1,5 kilometresi kazıldı.

Doğu Karadeniz'i Ortadoğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun da geçtiği güzergahta Gümüşhane yönünde yapımına Nisan 2016, Trabzon yönünde ise Ağustos 2016'da başlanan tünelde çalışmalar devam ediyor.

YOLU 50 DAKİKA KISALTACAK

Zigana Dağı'nın önce tırmanılması, ardından da inilmesi dolayısıyla Gümüşhane-Trabzon arasındaki 100 kilometrelik virajlı yol, hava ve yol durumuna göre değişmekle birlikte 1-1,5 saat arasında katedilebiliyor. Türkiye'nin en uzun karayolu tünelinin ulaşıma açılmasının ardından bu yolun 40 dakikada alınacağı tahmin ediliyor.