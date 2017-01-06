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Başbakan'a ABD Büyükelçiliği'nin paylaştığı fotoğraf soruldu

Başbakan Binali Yıldırım, ABD Büyükelçiliği'nin Twitter'dan paylaştığı eski Başbakan Nihat Erim fotoğrafını "Zevzeklik" şeklinde yorumladı..

Haber Merkezi | 06.01.2017 - 14:46
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Başbakan'a ABD Büyükelçiliği'nin paylaştığı fotoğraf soruldu

binali

Amerikan Büyükelçiliği, İzmir saldırısının ardından Twitter hesabı üzerinden, 70'li yılların başında Başbakanlık yapan İsmail Nihat Erim'in, ABD Başkanı Richar Nixon ile Beyaz Saray'da resmi devlet yemeğinde bulunduğu bir fotoğrafı paylaştı.

Türkiye'yi askeri vesayet olmadan kontrol edemeyeceğini bilen ABD'nin bu fotoğrafla verdiği mesaj dikkat çekti. Çünkü, suikaste uğrayarak öldürülen tek başbakan Nihat Erim..

"BEN DE BİR ALAKA KURAMADIM"

ABD Büyükelçiliğinin paylaştığı bu fotoğraf, Başbakan Binali Yıldırım'a soruldu. "Ben de bir alaka kuramadım" diyen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ALTINDA MESAJ YOKSA ZEVZEKLİK YAPMIŞTIR"

"Gider ayak nereden aklına gelmiş. Ben de bir alaka kuramadım. Hangi mesajı verdiğini. Altında mesaj yoksa zevzeklik yapmıştır"

* ABD Büyükelçiliği'nin paylaştığı o fotoğraf:

Başbakan'a ABD Büyükelçiliği'nin paylaştığı fotoğraf soruldu


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