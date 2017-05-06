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Başbakan’a fahri doktora unvanı verildi

Başbakan Yıldırım, Komrat Devlet Üniversitesi tarafından kendisine takdim edilen fahri doktora unvanı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

06.05.2017 - 17:02
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Burada teşekkür konuşması yapan Başbakan Binali Yıldırım"Komrat Devlet Üniversitesi'nden doktora unvanı alan ilk Türk Başbakanı olma şerefini yaşıyorum. KDÜ’nün böyle bir nezakette bulunması Gagavuzlu kardeşlerimizle olan ilişkilerimizin çok önemli nişanesidir. Bu unvanı şahsımın yanı sıra Gagavuzya'nın kalkınması, halkın ekonomik sosyal alanda gelişmesi için şimdiye kadar gayret göstermiş tüm Türk milletine verilmiş olduğunu kabul ediyorum." dedi.

"ÜNİVERSİTELER, BİR ÜLKENİN GELECEĞİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Başbakan ayrıca üniversitelerin taşıdığı öneme değinerek şunları söyledi:

“Üniversite evrensel düşünce ve bilginin merkezidir. Eğitim kurumları sayesinde toplumlar ilim ve irfan merdivenini hızla tırmanırlar. Bize medeniyet yolunda kat ettiğimiz mesafenin bayrak taşıyıcılarının üniversiteler olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Bilgiye teknolojiye üniversitelere yatırım yaparak ülkemizi ileri taşıyoruz. Bu nedenle 14 yıllık iktidarımızda bütçe en büyük payı üniversitelere ayırdık. Türkiye’de 200’ten bu yana üniversite sayısını 76’dan 184’e çıkardık, bugün Türkiye’de 6.5 milyonun üzerinde üniversiteli öğrencimiz bulunuyor. Çünkü üniversiteler bir ülkenin geleceği için çok önemlidir.”

Başbakan’a fahri doktora unvanı verildi

Başbakan’a fahri doktora unvanı verildi

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