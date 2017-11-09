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Başbakan'dan 10 Kasım mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, 10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde bir mesaj yayınladı.

09.11.2017 - 16:20
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Başbakan Atatürk'ün ölüm yıldönümü dolayısıyla paylaştığı mesajında "Atatürk, ülkemizin modern dünyayla bütünleşmesini, değişim ve dönüşümünü sağlamıştır." dedi.

BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİNE İLHAM KAYNAĞI OLMUŞTUR

Başbakan Binali Yıldırım, "Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 79. yıl dönümünde minnet ve şükranla yâd ediyoruz. Ülkemizi işgal etmek isteyen güçlere karşı destansı bir istiklal mücadelesi veren milletimiz, Atatürk'ün önderliğinde kazandığı zaferlerle, dünyadaki pek çok bağımsızlık mücadelesine ilham kaynağı olmuştur.

ÜLKEMİZİ MODERN DÜNYAYLA BÜTÜNLEŞTİRDİ

Cumhuriyetimizin ilanıyla birlikte, milli iradenin hakimiyetini, adaletin tesisini, insan hak ve özgürlüklerinin muhafazasını ve çoğulcu demokratik prensiplerin eksiksiz uygulanmasını ülkemiz için hedef gösteren Atatürk, milletimizi bu idealler etrafında birleştirmiştir. Atatürk, doğunun dinamikleri ile batının dengelerini çatışmadan uzak, barışçı bir üslupla harmanlayarak, ülkemizin modern dünyayla bütünleşmesini, değişim ve dönüşümünü sağlamıştır. Cumhuriyetin 94. yılına erişen ülkemiz istikrar içinde güçlenmeye, büyümeye ve demokrasinin standartlarını her geçen gün yükseltmeye devam etmektedir.

"BÜTÜN ECDADIMIZI ŞÜKRANLA ANIYORUM"

O'nun "en büyük eserim" dediği Türkiye Cumhuriyeti, bugün, dünyada sözü dinlenen, dostluğu aranan ve uluslararası sorunların çözümünde aktif rol üstlenen yüksek itibara sahip bir ülkedir. Hükümetimiz de bu itibarla cumhuriyetimizi ve demokrasimizi güçlendirmek için azami gayret sarf etmektedir. Vefatının yıldönümü vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarına bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi ve bütün ecdadımızı şükranla anıyorum." dedi.

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