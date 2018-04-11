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Başbakan'dan ABD ve Rusya'ya kabadayı benzetmesi

Başbakan Binali Yıldırım, ABD ve Rusya'nın karşılıklı açıklamalarını kabadayı kavgasına benzetti.

Haber Merkezi | 11.04.2018 - 15:47..
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başbakan

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nin açılışında konuştu.

Başbakan Yıldırım, konuşmasında Suriye'de yaşanan gelişmeler ve ABD ile Rusya'nın karşılıklı açıklamalarına da değindi şunları söyledi: "Suriye'de iç savaş, Irak'ta keza aynı. Filistin İsrail meselesi... Balkanlarda her an istikrarın bozulmasına yönelik riskler, kuzeyde Kırım meselesi... İran Suudi Arabistan, Katar Körfez ülkeleri... Tüm dünyanın olayları Avrasya coğrafyasında oluyor. Ortasında da Türkiye var. Bir yandan Avrupa bir yandan da Asya'ya uzlaştıran görevi var. Terörle mücadelede bu görevi yapıyoruz.

"SOKAK KABADAYILARI GİBİLER"

Hepimize ortak sorumluluk düşüyor. Özellikle ellerinde büyük güç bulunan ülkeler, BM'nin daimi temsilcileri bugünlerde çok daha büyük sorumluluk altındalar. Yaptıkları ne? Birbirlerini tehdit ediyorlar! 'Benim daha iyi füzem var' diğeri diyor 'Benim daha iyi füzem var' Sokak kabadayıları gibi kavga ediyorlar. Bedelini sivil insanlar ödüyor. Zaman rekabet zamanı değildir, zaman bölgede yaraları sarma zamanıdır. Suriye'nin de Irak'ın da toprak bütünlüğünü sağlayarak, terör örgütleri arasında sıralama yapmadan mücadele zamanıdır. Türkiye olarak bunu yapıyoruz. Bunun da başarılabileceğini gösterdik. Kimsenin bir karış toprağında gözümüz yok. Başkalarının da bizim toprağımıza göz koymasına musamma göstermeyiz."

Başbakan'dan ABD ve Rusya'ya kabadayı benzetmesi VİDEO


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