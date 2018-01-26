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Başbakan'dan ABD'ye YPG tepkisi

Başbakan Binali Yıldırım, ABD'nin YPG'ye verdiği desteklerle ilgili konuştu: ABD gibi büyük bir ülke, bu kadar ordusu var, bu kadar imkanı var, 3-5 tane caniye muhtaç bir ülke mi?

DHA | 26.01.2018 - 21:20..
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Başbakan Binali Yıldırım İstanbul'da katıldığı bir etkinlikte gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

"ABD, 3-5 CANİYE MUHTAÇ BİR ÜLKE Mİ"

ABD'nin terör örgütü PKK'nın Suriye kanadı YPG'ye verdiği desteklere değinen Başbakan Yıldırım, "Fırat Kalkanı hadisesinde 2 bin kilometrekarelik alanda DEAŞ ile en çetin mücadeleyi Türkiye verdi. Hatay'da, Kilis'te roketler düşüyor, bombalar atılıyor, sürekli taciz. Şimdi biz ne yapacağız, buna göz mü yumacağız? Tabii ki yapamayız. Amerika dünyayı ayağa kaldırıyor, ortada bir şey yok. Irak'ta, Suriye'de laf çok, icraat zayıf. Ama biz yapıyoruz. Örnek ortada. ABD gibi büyük bir ülke, bu kadar ordusu var, bu kadar imkanı var, 3-5 tane caniye, alçak terör örgütüne muhtaç bir ülke mi?" dedi.

Başbakan'dan ABD'ye YPG tepkisi

TERÖRİSTLERİN ARKASINDA KİM OLURSA OLSUN FARK ETMEZ

Başbakan Yıldırım ayrıca, "Türkiye'nin güney hudutlarında 30 bin kişilik bir ordu oluşturuyoruz' diye açıklama yaptılar. Bu ne demek? Türkiye'nin güney sınırları NATO sınırlarıdır. NATO sınırlarını tehdit görüp bir NATO ülkesinin bir ordu oluşturmasının izahını ben anlayamıyorum. Bu açık bir düşmanlıktır. Türkiye bu kepazeliğe, bu aymazlığa müsaade etmez, bunun arkasında kim olursa olsun, gücü ne olursa, ismi ne olursa olsun. Türkiye buna müsaade etmez." şeklinde konuştu

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