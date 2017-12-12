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Başbakandan açığa alınan belediye başkanı sayısı

Başbakan Yıldırım, CHP'lilerin Battal İlgezdi eleştirileri üzerine görevden uzaklaştırılan belediye başkanı sayısını ve partilerini açıkladı.

İHA | 12.12.2017 - 02:42..
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Başbakandan açığa alınan belediye başkanı sayısı

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin görevden uzaklaştırılması üzerine CHP kanadından yapılan eleştiriler sonrası, hangi partiden ne kadar belediye başkanının görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

“Esasında konu çok ama zaten bu belediye başkanları konusunu Grup Başkanvekilimiz Mehmet Bey güzel anlattı ancak zamanı yetmedi. O kadar mevzu geniş ki, günler alır. Şunu herkesin iyi bilmesi lazım, yolsuzluk, usulsuzlük kim yapıyorsa hep beraber karşısında olacağız. Burada hiçbir tereddüt yok."

Başbakandan açığa alınan belediye başkanı sayısı

"AK PARTİ'DEN 91 SORUŞTURMA; HANGİSİ FAZLA?"

"Peki verilmiş mi ona bir bakalım? Bahse konu belediye başkanı hakkında açılmış 3 ayrı dava, 3 ayrı yargılama ve soruşturma aşamasında 11 tane dosya mevcut. Hiçbirinin tamamından takipsizlik olmuş diye bir şey yok. Devam ediyor, sonunda bir şey yoksa ortaya çıkacak. Bu, onun için de başkaları için de olabilir. Daha önemli bir şey, ‘burada adil davranılmıyor, AK Partili belediyelere gidilmiyor, diğer belediyelerin üzerine gidiliyor’ diye birtakım iddialarda bulunuldu. 31 Mart 2004 ile 1 Aralık 2017 tarihleri arasında soruşturma izni verilmesine dair kararların partilere göre dağılımı, AK Parti 91, CHP 27, MHP 23, diğerleri 9. Hangisi fazla?"

Başbakan açığa alınan belediye başkanı sayısını açıkladı VİDEO

"HDP'LİLER TERÖRLE ARALARINA MESAFE KOYMADILAR"

"Bugün itibarıyla görevden uzaklaştırılmış 106 belediye başkanı. Bunların 93’ü BDP’li, 9’u AK Partili, 3’ü MHP’li, bir tanesi CHP’li. İşte görevden uzaklaştırma, kayyum atananlar dahil. Hepsi dahil, açığa alınanlar görevden uzaklaştırılanlar. Burada da görüldüğü gibi HDP’li belediye başkanlarını hariç tutsak bile. Burada adaletsizlik yok, en fazla AK Partili belediye başkanı görevden alınmış, HDP’lilerin durumu özel, (nedeni soruluyor) teröre kaynak aktardıkları için görevden alındılar. Terörle aralarına mesafe koymadıkları için”

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