taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.370
USD
4,3215
EURO
5,1720
ALTIN
183,31
PETR
77,9400

Başbakan: ABD insanlık suçuna ortak oldu

Başbakan Binali Yıldırım, ABD'ye sert tepki gösterdi: Bu karar yok hükmünde, şiddetle kınıyoruz.

AA | 14.05.2018 - 18:36..
  1. Haberler
  2. Gündem

Amerika'nın İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasıyla birliklte dünyanın dört bir yanından tepkiler gelmeye devam ediyor.

Başbakan Binali Yıldırım"(ABD'nin Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması) Türkiye olarak bu kararı bir kez daha şiddetle kınıyoruz, yok hükmünde sayıyoruz." dedi.

"BU ALÇAK KATLİAMDIR"

Başbakan Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde:

ABD, büyükelçilik açılışı için İsrail ile beraber Kudüs ile kutlama yapıyor. Amerika İsrail büyükelçilik açılışını kutluyor. Eğlence yapıyorlar, aynı zamanda da kendi haklarını, bağımsızlıklarını çoğu işgal edilmiş vatanlarını kurtarmak, feryatlarını dünyaya duyurmak için genç silahsız siviller bu olayı protesto ederken, İsrail askeri gözünü kırpmadan 43’e varan masum, savunmasız Filistinliyi şehit ediyor, 2 bine yakın yaralı var. Bu bir alçak katliamdır. Şiddetle kınıyoruz.

Başbakan: ABD insanlık suçuna ortak oldu VİDEO

"BU KARAR FİLİSTİN'İ YOK SAYMAKTIR"

İnatla bu elçilik taşıma kararı uygulamaya konmuştur. Bu açıkça bir tahriktir. Açıkça bir devleti yok saymaktır. Filistin’i yok saymaktır. Haklarını hukuklarını gasp etmektir. Amerika maalesef sivilleri katleden İsrail yönetiminin yanında fütursuzca yer almış ve bu insanlık suçuna ortak olmuştur. Türkiye olarak bu kararı bir kez daha şiddetle kınıyoruz. Yok hükmünde sayıyoruz. Bunun da bilinmesini istiyoruz.

"FİLİSTİN'İN YANINDAYIZ"

Amerika kendi iç yangınını dışarıda ateş yakarak gözden kaçırma gayreti içerisindedir. İslam dünyası da bu katliam karşısında tek yürek, tek ses olmak mecburiyetindedir. Filistinli şehit kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ve Türk hükümetinin her türlü yardım ve desteğinin dün olduğu gibi, bugün de gelecekte de Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağını ifade etmek isterim.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Karamollaoğlu, 1 yıl önce eleştirdiği YHT'ye binmişti
Dün Sivas Mitingi'nde hızlı tren için "Göçü hızlandırır" diyen Temel Karamollaoğlu, tam 1 yıl önce de "Hızlı trenler bizi güçlendirmez" demişti.
Muharrem İnce Konya'da Mevlana Müzesi'ne gitti
Sağ kesime sempatik görünmek için dualar ederken, namaz kılarken poz veren Muharrem İnce, bu pozlara yenisini ekledi.
İbrahim Kalın: İsrail'in utanç duvarına bunlar eklendi
İbrahim Kalın, kişisel Twitter sayfasından yaptığı paylaşımda ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasıyla ilgili "Utanç tablosudur" ifadelerini kullandı.
Meral Akşener'in konuşması partilileri uyuttu
İyi Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Ankara'da yaptığı konuşmada vaatlerini anlatırken dinleyenler uyuyakaldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan BBC'ye: Kaybedersek zil takıp oynarsınız

Erdoğan'dan BBC'ye: Kaybedersek zil takıp oynarsınız

271
BBC Erdoğan'a Abdullatif Şener'i sordu

BBC Erdoğan'a Abdullatif Şener'i sordu

117
'Laiklik elden gidiyor' diyen amcanın yeni görüntüsü

'Laiklik elden gidiyor' diyen amcanın yeni görüntüsü

284
Gazze'de ABD Büyükelçiliği ayaklanması

Gazze'de ABD Büyükelçiliği ayaklanması

399
SONAR Başkanı: Sonuçlara inanmıyorum

SONAR Başkanı: Sonuçlara inanmıyorum

98
Kılıçdaroğlu'nun oğlu Malezya siyasetini yorumladı

Kılıçdaroğlu'nun oğlu Malezya siyasetini yorumladı

51
Şehidin babası cenazedeki gülüşmelere inanamadı

Şehidin babası cenazedeki gülüşmelere inanamadı

161
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM