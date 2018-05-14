Amerika'nın İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasıyla birliklte dünyanın dört bir yanından tepkiler gelmeye devam ediyor.

Başbakan Binali Yıldırım, "(ABD'nin Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması) Türkiye olarak bu kararı bir kez daha şiddetle kınıyoruz, yok hükmünde sayıyoruz." dedi.

"BU ALÇAK KATLİAMDIR"

Başbakan Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde:

ABD, büyükelçilik açılışı için İsrail ile beraber Kudüs ile kutlama yapıyor. Amerika İsrail büyükelçilik açılışını kutluyor. Eğlence yapıyorlar, aynı zamanda da kendi haklarını, bağımsızlıklarını çoğu işgal edilmiş vatanlarını kurtarmak, feryatlarını dünyaya duyurmak için genç silahsız siviller bu olayı protesto ederken, İsrail askeri gözünü kırpmadan 43’e varan masum, savunmasız Filistinliyi şehit ediyor, 2 bine yakın yaralı var. Bu bir alçak katliamdır. Şiddetle kınıyoruz.

Başbakan: ABD insanlık suçuna ortak oldu VİDEO

"BU KARAR FİLİSTİN'İ YOK SAYMAKTIR"

İnatla bu elçilik taşıma kararı uygulamaya konmuştur. Bu açıkça bir tahriktir. Açıkça bir devleti yok saymaktır. Filistin’i yok saymaktır. Haklarını hukuklarını gasp etmektir. Amerika maalesef sivilleri katleden İsrail yönetiminin yanında fütursuzca yer almış ve bu insanlık suçuna ortak olmuştur. Türkiye olarak bu kararı bir kez daha şiddetle kınıyoruz. Yok hükmünde sayıyoruz. Bunun da bilinmesini istiyoruz.

"FİLİSTİN'İN YANINDAYIZ"

Amerika kendi iç yangınını dışarıda ateş yakarak gözden kaçırma gayreti içerisindedir. İslam dünyası da bu katliam karşısında tek yürek, tek ses olmak mecburiyetindedir. Filistinli şehit kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ve Türk hükümetinin her türlü yardım ve desteğinin dün olduğu gibi, bugün de gelecekte de Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağını ifade etmek isterim.

