Başbakan'dan Anneler Günü mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Anneliğin dünyada başka hiçbir şeyle kıyaslanmayacak yüce bir duygu olduğunu belirten Yıldırım, "Annelerimiz, sınırsız sevginin, engin hoşgörünün, fedakarlığın, şefkatin, merhametin ve en masum duyguların sembolleridir. Varlıklarıyla hayatımıza anlam kazandıran, dünyamızı zenginleştiren annelerimiz, ilk öğretmenimiz ve hayat boyu yol göstericimizdir." değerlendirmesini yaptı.

"ANNELERİN HAKLARINI ÖDEYEMEYİZ"

Toplumun temelinin aile, ailenin temelinin de anne olduğuna dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

"Sağlam yetişmiş insanlar ve sağlıklı ilişkiler kurabilen toplumlar güçlü annelerin terbiyesinden geçmiştir. İyi bir insan, iyi bir toplum olmanın ilk şartı annelerin kadrini kıymetini bilmek ve onları her zaman baş tacı yapmaktır. Bizleri daima koruyup kollayan, mutluluğumuzu kendi mutluluğu, üzüntümüzü kendi üzüntüsü bilen ve varlığıyla hayatımıza anlam kazandıran annelerimizin haklarını hiçbir şekilde ödeyemeyiz."

"BÜTÜN ANNELERİ HÜRMETLE SELAMLIYORUM"

Yıldırım, bütün annelerin Anneler Günü'nü kutlayarak "Bu anlamlı günde evlatlarını kucaklayamamanın hüznünü yaşayan, yüreği yaralı bütün şehit annelerine milletimiz adına minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizin ve dünyanın bütün annelerini hürmetle selamlıyorum." ifadelerine yer verdi.