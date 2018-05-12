taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.852
USD
4,3141
EURO
5,1526
ALTIN
182,54
PETR
76,9900

Başbakan'dan Anneler Günü mesajı

Başbakan Yıldırım, "İyi bir insan, iyi bir toplum olmanın ilk şartı, annelerin kadrini kıymetini bilmek ve onları her zaman baş tacı yapmaktır." ifadesini kullandı.

AA | 12.05.2018 - 19:11..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Başbakan Binali YıldırımAnneler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Anneliğin dünyada başka hiçbir şeyle kıyaslanmayacak yüce bir duygu olduğunu belirten Yıldırım, "Annelerimiz, sınırsız sevginin, engin hoşgörünün, fedakarlığın, şefkatin, merhametin ve en masum duyguların sembolleridir. Varlıklarıyla hayatımıza anlam kazandıran, dünyamızı zenginleştiren annelerimiz, ilk öğretmenimiz ve hayat boyu yol göstericimizdir." değerlendirmesini yaptı.

Başbakan'dan Anneler Günü mesajı

"ANNELERİN HAKLARINI ÖDEYEMEYİZ"

Toplumun temelinin aile, ailenin temelinin de anne olduğuna dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

"Sağlam yetişmiş insanlar ve sağlıklı ilişkiler kurabilen toplumlar güçlü annelerin terbiyesinden geçmiştir. İyi bir insan, iyi bir toplum olmanın ilk şartı annelerin kadrini kıymetini bilmek ve onları her zaman baş tacı yapmaktır. Bizleri daima koruyup kollayan, mutluluğumuzu kendi mutluluğu, üzüntümüzü kendi üzüntüsü bilen ve varlığıyla hayatımıza anlam kazandıran annelerimizin haklarını hiçbir şekilde ödeyemeyiz."

"BÜTÜN ANNELERİ HÜRMETLE SELAMLIYORUM"

Yıldırım, bütün annelerin Anneler Günü'nü kutlayarak "Bu anlamlı günde evlatlarını kucaklayamamanın hüznünü yaşayan, yüreği yaralı bütün şehit annelerine milletimiz adına minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizin ve dünyanın bütün annelerini hürmetle selamlıyorum." ifadelerine yer verdi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Mahir Ünal'dan İnce'ye: Lafı anlamayana hödük derler
AK Parti Basın Sözcüsü Mahir Ünal, Muharrem İnce'nin kendisini hedef alıp dediği "Halt etmiş, hani Sivas'tan öteye gidemiyorduk" sözlerine "Konuşulanı anlamayana hödük derler" diye karşılık verdi.
Orgeneral Akar Anneler Günü'nü kutladı
Orgeneral Akar, "Dünyaya geldiğimiz andan itibaren bizlerden sevgisini, emeğini eksik etmeyen, merhametli, şefkatli ve fedakar annelerimiz en kıymetli varlıklarımızdır." dedi.
AK Parti İstanbul aday adayları buluştu
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti milletvekili aday adaylarıyla İl Başkanlığında düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.
Maçka’da heyelan 4 milyon TL’lik zarar
Trabzon'da etkili olan sağanak yağış sonucu meydana gelen heyelan, 4 milyon TL’lik zarar neden oldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sosyal medya fenomenine gözaltı

Sosyal medya fenomenine gözaltı

167
CHP'de adaylığı kesinleşen tek milletvekili

CHP'de adaylığı kesinleşen tek milletvekili

73
Temel Karamollaoğlu ile tartışan şehit eşinden açıklama

Temel Karamollaoğlu ile tartışan şehit eşinden açıklama

476
ANAR'a göre seçimler ikinci tura kalmayacak

ANAR'a göre seçimler ikinci tura kalmayacak

283
Hande Yener: Şampiyon her zaman benim

Hande Yener: Şampiyon her zaman benim

33
Şehit eşiyle tartışan Karamollaoğlu'ndan ilk açıklama

Şehit eşiyle tartışan Karamollaoğlu'ndan ilk açıklama

169
Bahçeli'den af önerisi

Bahçeli'den af önerisi

663
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM