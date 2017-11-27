İngiltere Başbakanı Theresa May'in davetlisi olarak Londra'ya giden Binali Yıldırım, dün akşam BBC'ye konuştu.

"YA BUCKINGHAM BOMBALANSAYDI"

Başbakan Yıldırım, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan operasyonların eleştirildiğinin sorulması üzerine: "Biz kanıt olmadan hiçbir insanı tutmuyoruz. Türkiye hukukun üstünlüğünün bulunduğu bir ülke. Ya siz darbe girişimi yaşamış olsaydınız? Buckingham Sarayı bombalanmış olsa? Böyle bir olay yaşanmış olsaydı? Eğer böyle bir şey yaşamış olsanız, bizi anlardınız. Ben dostlarımızın empati yapmasını istiyorum." cevabını verdi.

Başbakan'dan BBC'nin FETÖ sorusuna Buckingham cevabı- VİDEO