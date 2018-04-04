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Başbakan'dan görme engelli öğrencilere ziyaret

Başbakan Binali Yıldırım, Mitat Enç Görme Engelliler Ortaokulu'nu ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

AA | 04.04.2018 - 17:17..
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Başbakan'dan görme engelli öğrencilere ziyaret

Yıldırım, MEB Şura Salonu'ndaki programının ardından Mitat Enç Görme Engelliler Ortaokulu'na gitti. Görme engelli öğrenciler tarafından çiçekle karşılanan Yıldırım, okul yöneticilerinden öğrencilerin eğitim ve öğretimlerine ilişkin bilgi aldı.

Başbakan'dan görme engelli öğrencilere ziyaret

Beraberindekilerle sınıfları ziyaret ederek, öğrencilerle yakından ilgilenen Yıldırım, onlara hediyeler verdi. Çocuklarla ilgilenen Binali Yıldırım'ın duygusal anlar yaşadığı görüldü.

Başbakan Yıldırım görme engelliler ortaokulunu ziyaret etti VİDEO

BRAİLLE ALFABESİYLE EĞİTİM ALIYORLAR

Başbakan Yıldırım, Braille alfabesiyle Türkçe eğitimi verilen 6B sınıfında bir araya geldiği öğrencilerle sohbeti sırasında Büşra Çakır'dan kendisi için yazdığı mektubu okumasını istedi.

Başbakan'dan görme engelli öğrencilere ziyaret

Çakır, üzerinde Braille alfabesiyle "Sayın Başbakanım, öncelikle okulumuza hoş geldiniz. Başımızın üstünde yeriniz var. Bizler, sizlerin iyi günde, kötü günde yanımızda olduğunuzu biliyoruz. Bizler ileride mesleğimizi elimize aldığımızda sizleri ziyarete geleceğiz ve sizleri unutmayacağız. Sizler de bizi unutmayın." yazılı mektubu okudu.

Başbakan'dan görme engelli öğrencilere ziyaret

"MEKTUP YAZMAYI UNUTMA"

Başbakan Yıldırım, kendisine mektubunu takdim eden Çakır'a, "Mektubunu aldım, bana mektup yazmayı unutma olur mu?" diyerek, kendisini bir programda Çankaya Köşkü'nde ağırlayacağını söyledi.

Başbakan'dan görme engelli öğrencilere ziyaret

TELEVİZYONA ÇIKMA SEVİNCİ

Ziyarette öğrencilerden Gülsüm Duran'ın, "Bugün haberlere mi çıkıyoruz?" sorusu üzerine Yıldırım, "Evet" dedi. Öğrencinin "Hangi kanala çıkacağız?" sorusuna Yıldırım, "Hepsine çıkıyorsunuz, yaşasın." karşılığını verdi.

Başbakan'dan görme engelli öğrencilere ziyaret

Duran, bunun üzerine,  Yıldırım'ın ziyareti dolayısıyla heyecanlı, ilk kez haber bültenlerinde yer alacağı için de mutlu olduğunu söyledi.

Başbakan'dan görme engelli öğrencilere ziyaret

Yıldırım'a ziyaretinde Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ankara Valisi Ercan Topaca ile diğer yetkililer eşlik etti.

Başbakan'dan görme engelli öğrencilere ziyaret

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