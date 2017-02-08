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Başbakan'dan hayırda hayır vardır sloganı eleştirisi

Binali Yıldırım; "hayırda hayır vardır" sloganını kullanan CHP'lileri hayatlarında hiç hayırlı iş yapmamış olmamakla eleştirdi.

08.02.2017 - 11:39
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Başbakan'dan hayırda hayır vardır sloganı eleştirisi

binali yıldırım

Başbakan ve AK Parti Genel Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Ana Kademe İlçe Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

HAYIRDA HAYIR VARDIR SLOGANINA ELEŞTİRİ

Yıldırım, konuşmasında anayasa değişikliği referandumunda "hayır" oyu vereceklerini açıklayan CHP'nin "hayırda hayır vardır" sloganını kullanmasını şu sözlerle eleştirdi; "Hayatlarında hiçbir hayırlı iş yapmamış olanların, benzerliği sebebiyle bu mübarek kavrama nasıl sarıldıklarını görünce insanın gülesi mi geliyor ağlayası mı bilemiyorum"

Başbakan'dan hayırda hayır vardır sloganı eleştirisi

"BİZ DEMOKRATİK SİSTEM TEKLİF ETSEK DE KARŞI OLURLARDI"

Başbakan, CHP'nin her şeye karşı olduğunu belirterek; "Türkiye monarşiyle yönetilseydi, biz buna karşılık demokratik bir sistem teklif etseydik, emin olun bunların tamamı kralcı ve kraliçeci olurlardı. Cumhura, cumhurun tercihlerine saygısı olmayanların cumhuriyetçiliği de yalandan başka bir şey değildir." ifadelerine yer verdi.

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