Başbakan'dan İstanbul'daki selle ilgili ilk açıklama

Binali Yıldırım, partisinin TBMM'de düzenlenen grup toplantısında konuştu.

"İSTANBUL'DAKİ SEL; AFET"

Yıldırım, Grup Toplantısı çıkışında da gazetecilerin İstanbul'la ilgili sorularını yanıtladı; "Olay bir afet, kontrol altında, can kaybı yok." dedi.

İstanbul'dan afet görüntüleri GALERİ

"ŞEHİTLERE HAKSIZLIK EDİLMESİNE İZİN VERMEYİZ"

Başbakan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak; "Yaşananlara kontrollü darbe diyerek kendi kontrolünü başkasına kaptıranlar var. Biz, bize söylenenlere bir yere kadar müsamaha gösteririz, ancak o gece vatanı için can veren şehitlerimize haksızlık edilmesine asla izin vermeyiz. Bunu yapanlar millete karşı en büyük ayıbı işliyor. Başta Kılıçdaroğlu olmak üzere bu ayıbı işleyenlerin millete özür borcu var. Lafı evirip çevirmeye gerek yok, 15 Temmuz'da Türkiye'yi işgal etmek isteyen FETÖ, Kılıçdaroğlu'nun son dönemdeki eylem ve söylemlerinden cesaret alıyor. Ana muhalefet partisi başkanı yol yorgunu, bazı şeylerin farkında olmayabilir.





"KONTROLLÜ RUHLARIN KONTROLÜNE GİRME"

Biz de kendisini uyarıyoruz, kontrollü ruhlara karşı dikkatli ol, bunların kontrolüne girme. Kılıçdaroğlu diğer yandan da sırtını PKK'ya yasladığını ifade edenlerin yüzünü güldürüyor. PKK'nın siyasi kanadına bile özgürlük istemiştir. Biz şehit yakınlarımızla, gazilerimizle kol kola yürürken ana muhalefet partisi başkanı da FETÖ'cülerle, bölücülerle kol kola yürümeyi tercih etmiştir.

"MİLLET CUMARTESİ GECESİ FOTOĞRAFI VERDİ"

Böyle giderse ana muhalefet partisi sözde adalet mitinglerini övmek için gizli gizli hayranlık duydukları AK Parti mitinglerinin fotoğraflarını kendilerine aitmiş gibi paylaşmaya devam edecekler. Millet, cumartesi gecesi o fotoğrafı çok net vermiştir."