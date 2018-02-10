Başbakan'dan Kılıçdaroğlu'na: Uyan artık

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Manisa İl Kongresi’ne katılmak üzere kurmaylarıyla birlikte Manisa’ya geldi. Yıldırım, kongrenin yapılacağı Atatürk Spor Salonu’da konuşma yaptı.

"EY KILIÇDAROĞLU, SEN NEREDE YAŞIYORSUN"

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Başbakan, "Kılıçdaroğlu milli ve yerli olmaktan bahsediyor. Kendi silahımızı yapamıyoruz diyor. Ey Kılıçdaroğlu, sen nerede yaşıyorsun, Ortaçağda mı kaldık. Türkiye tankını da İHA'sını da yapıyor. Uyan artık uyan. Millilik ve yerlilik PKK ağzıyla konuşmakla olmaz." dedi.

"MEHMETÇİK GECE GÜNDÜZ DESTAN YAZIYOR"

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Zeytin Dalı harekatımız devam ediyor. Mehmetçikle beraber ÖSO'nun kahraman yiğitleri bölgenin huzuru için destanlar yazıyor. Mehmetçiğimiz hudutlarımızın güvenliği için oradalar. Terör örgütlerini ortadan kaldırmak için oradalar. İstikbalimiz için gece gündüz demeden destan yazıyorlar.

AFRİN'E SAVAŞMAYA GİTMEDİK

Bu harekatı saptırmaya çalışanlar var ama biz haklıyız ve sonuna kadar bu yolda devam edeceğiz. Biz Afrin'e savaşa gitmedik. Orada yıllardır Kürt kardeşlerimize, Türkmenlere zulmeden örgütün zulmünü bitirmek için gittik. Sadece teröristlere karşı bir harekat yürüttüğümüzü herkes biliyor.