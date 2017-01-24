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Başbakan'dan konuşmasını kesen iş adamına: Sabret mübarek

Başbakan Yıldırım, konuşması sırasında araya giren iş adamına sabretmesi gerektiğini, her şeyi sırayla açıkladığını söyledi.

24.01.2017 - 11:16
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Başbakan'dan konuşmasını kesen iş adamına: Sabret mübarek

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, Cazibe Merkezleri Programı Başlangıç Lansmanı'na katıldı.

Başbakan Yıldırım'ın programa ilişkin açıklamalarda bulunduğu anda bir iş adamı araya girerek teşvikten yararlanamayanları hatırlattı.

Başbakan'dan konuşmasını kesen iş adamına: Sabret mübarek

SIRAYLA AÇIKLIYORUZ..

Bunun üzerine Başbakan Binali Yıldırım, "Sabret be mübarek sabret" dedi ve ekledi: "Açıklıyoruz, hepsini sırayala açıklıyoruz.."

Başbakan'dan konuşmasını kesen iş adamına: Sabret mübarek

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları;

"Yatırım yapanlara ücretsiz danışmanlık hizmeti verilecek. İyi bir fizibilite, başarılı bir yatırım için olmazsa olmazdır. Dolayısıyla fizibilite hazırlanması, gerekli ön projelerin yapılması için istenen danışmanlık hizmetini biz karşılayacağız. Ayrıca yatırım için yer vereceğiz.

YATIRIM İÇİN SIFIR FAİZLİ KREDİ

Yatırım için sıfır faizli yatırım kredisi verilecek. Faiz oranı indirilmiş işletme kredisi verilecek. Diyelim ki faiz oranı 10'sa yarısını devlet karşılayacak, KOBİ'lere uygulanan sistem gibi. Üretim tesislerini büyütmek, yenilemek, işini geliştirmek isteyenlere de ayrıca destek verilecek. Çağrı merkezi kurmak isteyenlere de yatırım desteği verilecek, veri merkezi kurmak isteyenlere de yatırım desteği verilecek.

CEBİNDEN 30 LİRAYI SEN KOYACAKSIN DEVLET 70 LİRA

Desteklerde öz kaynak yüzde 30, kredi yüzde 70. Cebinden 30 lirayı sen koyacaksın, devlet de 70 lirasını verecek. Hepsini vermiyoruz. Herkes elini taşın altına koyacak.

Organize sanayi bölgesi parselleri, büyükşehirlerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına, diğer şehirlerde ise il özel idarelerine devredilecek. Bu fabrika binaları, fizibiliteye uygun olarak tahsis edilecek, yapımı yatırımcı tarafından gerçekleştirilecek.

YATIRIMLARA DESTEKLER..

OSB'lerde yatırıma uygun arsa yoksa, o zaman hazinenin arazilerinden uygun arsa verilecek. Diyelim ki büyük ölçekli organize sanayi dolu, arsa yok, yeni organize sanayi yapacak yer de yok, hazinenin elindeki arazilerden fabrika olmaya, şehrin imar planına uygun araziler bulunup yatırımcıya tahsis edilecek. Ayrıca büyük yatırımlar, organize sanayi bölgeleri dışında özel desteklenecek."


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