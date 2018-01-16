Başbakan'dan NATO'ya: Tarafınızı seçin

Başbakan Binali Yıldırım, Grand Ankara Otel’de 3. Anadolu Medya Ödülleri kapsamında düzenlenen törende konuştu.

"DARBENİN BASTIRILMASINDA BASIN HAYATİ GÖREV ÜSTLENDİ"

Demokrasilerde siyasi partilerin, STK’ların ve medyanın önemli bir yeri olduğunu belirten Yıldırım, “Türkiye’nin gelişim tarihi sadece siyasi sistemin ve partilerin değişimi ile olmamıştır. Aynı zamanda basın, medya ve yayın dünyasının da bu değişime önemli katkıları olmuştur. Bunun en son ispatı 15 Temmuz’dur. 15 Temmuz gecesi basın yayın kuruluşlarına, televizyonlara kimse bir şey demedi. Biz arayıp öyle yayın yapın, darbe karşısında bir duruş sergileyin demedik. Milletini, bayrağını, demokrasisini seven basın ve medya kuruluşları adeta o gece durumdan vazife çıkarıp yayın yaptılar ve bu darbenin bastırılmasında hayati bir görev üstlendiler” ifadelerini kullandı.

Medyanın her geçen gün zenginleştiğini ve iletişim alt yapısının geliştiğini anlatan Yıldırım, “Elinde cep telefonu olan herkes bir medya mensubu gazeteci. Medya patronları da artık işi ucuza getirmenin yolunu arıyorlar, neyi kullanarak? Teknolojiyi kullanarak yapıyorlar” dedi.

İNTERNETİN KARARI İLAÇ, FAZLASI ZEHİR

Sosyal medyanın, internetin güzel bir platform olduğunu ama antibiyotiğe benzediğini belirten Yıldırım, "Kararı ilaç fazlası zehir. Burada da sosyalleşmeden uzaklaşmamak gerekiyor. Yalnızlaşmamak gerekiyor ve toplum içinde toplumla kaynaşarak yaşayacak şekilde bu mecraları kullanmak gerekiyor. Sosyal medya sorumsuz medya değildir. Sanal dünya yalan dünya da değil. Gerçek hayatta ne suç ise sanal alemde de aynı şey suçtur. Onun için bu mecrayı kullananların bu hassasiyeti gözardı etmemeleri gerek. Aman canım beni kim bulacak, böyle olmuyor. Şimdi artık bu internet iletişiminin uluslararası hukuku da oluştu. Dolayısıyla hangi ülkede, hangi isim altında olursa olsun ona erişmek ve hakkında hukuki işlem yapmak mümkün hale geliyor. Bu alanı kullananların dikkatli olması, daha sorumlu olması lazım. İleride ne kendinin başını belaya sokması, ne de başkalarını mağdur etmemesi gerek” şeklinde konuştu.

Başbakan Yıldırım'dan NATO'ya çağrı VİDEO

NATO'YA SERT SÖZLER

“Suriye’de Irak’ta işleri yoluna koyalım derken dost bildiğimiz bazı ülkeler, hem de NATO içinde bizimle beraber aynı masa etrafında oturanlar, bize karşı alenen terör faaliyeti yürütenlerle bir olup bir ordu kuruyorlar” diyen Yıldırım, “NATO’nun sınırları Türkiye’nin güney sınırlarıdır. NATO’nun sınırlarını korumak terör gruplarına mı kaldı? Biz kendi sınırlarımızı koruruz. Bugünlerde gerçek dost, gerçek dost olmayanlar belli oluyorlar. Emperyalist özlemler bölgede yeni planlamalar peşindeler. Yeni planlama, Türkiye’nin bölgedeki teminat gücünü zayıflatmaya yönelik planlamalardır. Biz, müttefiklerimize açık bir çağrı yapıyoruz, niyetinizi açıkça ortaya koyun. Siz, tabi olduğunuz müttefikliğe, NATO üyeliğinin getirdiği vecibelere uygun olarak hareket edecek misiniz, yoksa Türkiye’nin içeride ve dışarıda başını ağrıtan çapulcularla iş tutmaya devam edecek misiniz? Bu kararın verilmesi bizim için hayati önem taşıyor. Bugüne kadar egemenlik haklarımızdan zerre kadar taviz vermedik. Bundan sonra da hiçbir güç ayyıldızlı bayrağı indiremez, bu ezanları dindiremez, bu milleti bölemez, ayrıştıramaz” açıklamasında bulundu.