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Başbakan'dan Rus Büyükelçiliğine ziyaret

Başbakan Binali Yıldırım, Rus Büyükelçiliğine taziye ziyaretinde bulundu.

AA | 22.12.2016 - 16:50
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Başbakan'dan Rus Büyükelçiliğine ziyaret

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Çevik Kuvvet Polisi Mevlüt Mert Altıntaş tarafından hain bir saldırıyla öldürülmüştü.

Başbakan'dan Rus Büyükelçiliğine ziyaret

BAŞBAKAN'DAN TAZİYE ZİYARETİ

Başbakan Binali Yıldırım, Karlov’un hayatını kaybetmesinin ardından Rusya Federasyonu Türkiye Büyükelçiliği’ne gelerek, taziyelerini iletti. Bir süre elçilikte kalan Yıldırım, ziyaretin ardından elçilikten ayrıldı.

Başbakan'dan Rus Büyükelçiliğine ziyaret VİDEO


Başbakan'dan Rus Büyükelçiliğine ziyaret

Yıldırım, elçilikte açılan taziye defterine şunları yazdı:

KARLOV, TÜRK-RUS DOSTLUĞUNUN EBEDİ SİMGESİ OLDU

"Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Sayın Andrey Karlov'u elim bir terör saldırısında yitirmenin acısını yürekten hissediyorum. Bu alçak suikast ile Türkiye ve Rusya arasındaki kapsamlı ilişkileri ve iki millet arasındaki beşeri köprüleri yıkmak isteyenler amaçlarına ulaşamayacak, suçlular tek tek tespit edilip layık oldukları cezaya çarptırılacaktır. Müstesna bir dönemde, başarı ile yürüttüğü görevi süresince Rusya ile ilişkilerimize büyük katkılarda bulunan Karlov, artık Türk-Rus dostluğunun ebedi simgesi olmuştur. Acımız derin. Türkiye ve Rusya iş birliğini, halkımızın ortak çıkar ve beklentileri doğrultusunda geliştirme azim ve kararlılığımız her zamankinden daha güçlüdür. Şahsım, hükümetim ve Türk milleti adına başta Büyükelçi Karlov'un değerli ailesi ve yakınları olmak üzere tüm dost Rus halkı ve hükümetine en kalbi taziyelerimi sunuyorum."

Başbakan'dan Rus Büyükelçiliğine ziyaret

Başbakan'dan Rus Büyükelçiliğine ziyaret

Başbakan'dan Rus Büyükelçiliğine ziyaret

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