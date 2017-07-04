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Başbakan'dan Sultanbeyli'de tapu müjdesi

Başbakan Yıldırım, Sultanbeyli'de katıldığı açılışta vatandaşlara tapu müjdesi verdi.

04.07.2017 - 14:25
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Binali Yıldırım, Sultanbeyli'de Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy-TEM Kurtköy bağlantı yolunun açılış törenine katıldı.

TAPU MÜJDESİ VERDİ

Başbakan burada yaptığı konuşmada Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'i kürsüye çağırarak; "Sultanbeyli, Pendik'te de imzalar atıldı. Buradaki arsaları elinde tutan biri vardı. O çağrıldı ve bu arsaları belediyemize devretti. Şimdi artık tapularınızı alacaksınız. Bütün pürüzler tamamlandı. AK Parti, sorunları torunlara bırakan parti değildir. " diyerek güzel haberi verdi.

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