Başbakan'dan sürpriz hastane ziyareti

Başbakan Yıldırım, dün Tuzla'daki konutundan çıkıp Başbakanlık Vahdettin Köşkü'ne doğru giderken Haydarpaşa'daki Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne uğradı.

VATANDAŞLARIN SORUNLARINI DİNLEDİ

Eşi Semiha Yıldırım ile birlikte burada tedavi gören bir yakınını ziyaret edip, doktorlarından sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Başbakan, daha sonra hastane koridorlarında dolaştı. Yatarak tedavileri devam eden hastaları ziyaret etti. Vatandaşların sorunlarını dinledi.

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BAŞBAKAN BİLGİ ALDI

Başbakan Yıldırım, çocuklar ile yaşlılarla yakından ilgilendi. Başbakanlık korumaları çocuklara oyuncak dağıttı.

"HER ZAMAN DUA EDİYORUM"

Başbakan Yıldırım, daha sonra 101 yaşındaki bir nineyi ziyaret etti. Yıldırım, "Dualarında bizi de eksik etmeyin" dedi. 101 yaşındaki teyze ise, "Her zaman dua ediyorum sana" diyerek karşılık verdi.

Yaklaşık 1,5 saat hastanede kalan Yıldırım ve eşi, yetkililerden devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra ayrıldı.