Başbakan'dan taşeron düzenlemesi açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, Güney Kore ziyareti öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı.

DÜZENLEME TAMAM, 12 MADDEDEN OLUŞUYOR

Yıldırım, taşeron işçilerle ilgili düzenlemeye dair sorulan soruya "Düzenlemeler son şeklini aldı. 12 maddeden oluşuyor. Yarınki grup toplantısında Genel Başkan Erdoğan da bir açıklama yapabilir" cevabını verdi

SÜRESİZ SÖZLEŞME...

Yıldırım, konuya ilişkin olarak, "Sürekli kadro konusundaki düzenleme son şeklini aldı. Bu statüde çalışan kişilerin kamuda işçi statüsünde süresiz sözleşmeli olarak çalışmasını öngören bir düzenleme gerçekleşecek" dedi.