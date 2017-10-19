Başbakanı May Brexit konusunda ilerleme bekliyor

İngiltere Başbakanı Theresa May, bugün Brüksel'de yapılacak Avrupa Birliği zirvesinde, liderlere Brexit müzakerelerinde ilerleme sağlanması için "iddialı planları" olduğunu söyleyecek.

"BREXİT MÜZAKERELERİNDE ACİL UZLAŞI"

Brüksel'e varışında gazetecilerle konuşan May, "Brexit müzakerelerinde elde ettiğimiz somut ilerlemeye bakacağız ve gelecek haftalar için iddialı bazı planlar oluşturacağız. Ben özellikle vatandaşlık hakları konusunda bir uzlaşmaya varılmasını acil görüyorum." dedi.

İŞBİRLİĞİ BOZULMAYACAK

May toplantıda, AB ile özellikle güvenlik ve savunma gibi konularda işbirliğin devam edeceği taahhüdünü vurgulayacağını söyledi.

"Birkaç hafta önce Floransa'da (yaptığım konuşmada) AB ile Birleşik Krallık arasında gelecekteki ilişki için çok cesur ve iddialı bir gündem ve vizyon açıklamıştım."

May, "Bunun merkezinde, önemli konularda işbirliği ve karşımızda duran ortak sorunlara çözüm bulma yer alıyor. O konuşma, sözünü ettiğim iddialı vizyonu ifade ediyordu. Bu konuda önümüzdeki haftalarda ilerleme sağlayacağımızı umuyorum." dedi.