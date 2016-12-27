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Başbakan'ın 15 Temmuz gecesi görüntüleri ortaya çıktı

Başbakan Binali Yıldırım'ın 15 Temmuz akşamı darbe girişimi sürdüğü sıralarda yaptığı konuşmanın görüntüleri ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 27.12.2016 - 05:49
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Başbakan'ın 15 Temmuz gecesi görüntüleri ortaya çıktı

Başbakan Binali Yıldırım'ın 15 Temmuz akşamı darbe girişimi sürdüğü sıralarda yaptığı konuşmanın görüntüleri ortaya çıktı.

Yıldırım'ın 15 Temmuz gecesi görüntüleri İZLE

TELEVİZYONDAN HALKA SESLENMİŞTİ

Başbakan Yıldırım, darbeci askerlerin darbe girişiminde bulunmasından kısa süre sonra televizyonlara bağlanarak halka mesaj vermişti.

Televizyonlara telefonla tek tek bağlanarak açıklamalar yapan Başbakan Yıldırım'ın bu konuşmaları nereden yaptığı merak ediliyordu.

Cemil Barlas'ın Twitter'dan paylaştığı videoda Başbakan'ın bir evde koltukta otururken konuşma yaptığı görülüyor.

Başbakan'ın 15 Temmuz gecesi görüntüleri ortaya çıktı

GECEYİ KASTAMONU'DA GEÇİRMİŞTİ

Başbakan Yıldırım'ın 15 Temmuz gecesi İstanbul'dan Ankara'ya araçla dönerken konvoyundaki arabalara Jandarma tarafından ateş açıldığı iddia edilmişti. Yıldırım, o geceyi Kastamonu içerisinde bir kaymakamın evinde geçirmişti.

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