Başbakan'ın Bakanlar Kurulu sonrası açıklaması

Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu sonrası alınan kararları açıkladı.

VERGİ, PRİM VE CEZADA YAPILANDIRMA

Başbakan'ın açıklamaları şöyle:

Birinci madde, esnaflarımızı, sanayicilerimizi, çalışanlarımızı yakından ilgilendiren yeniden yapılandırma...

Bununla ilgili neyi kastediyoruz, Maliye'de işi olan vatandaşımız, Gümrük'te sorunu olan vatandaşımız, işçi çalıştırıp sigortayla ilgili sorunu olan vatandaşlarımız, il özel idare gibi kamu kuruluşlarının tamamıyla ilgili konular.

Nelerden oluşuyor, vergi ve prim alacakları yeniden yapılandırılacak. İkincisi, trafik cezaları yeniden karayolu taşıma kanununa göre kesilen cezalar.

VATANDAŞA BÜYÜK KOLAYLIK

Askerlikle ilgili, nüfusla ilgili, RTÜK cezaları, köprü otoyol ve kaçak geçişler gibi, kısaca vatandaşın devletle arasında olan anlaşmazlıklar çözüme kavuşturuluyor.

Bunu yaparken belirli şartları ve kuralları var, mesela belediye, il özel idarelerin atık su alacakları da bu yapılandırmaya dahil olacak.

Yeniden yapılandırma için 31 Mart 2018 tarihinden önce vatandaş eğer borcunu ödememiş, sigorta primini, vergisini, trafik cezasını ödemelerini gerçekleştirmemişse bunlarla ilgili bir fırsat getiriyoruz.

Başbakan Yıldırım: Borçlar yeniden yapılandırılacak VİDEO





VERGİ FIRSATI

Vergi, sosyal güvenlik kurumu primlerine ilişkin itilaflı alacaklar kanun kapsamında yer alacak ve vergi prim barışı sağlanmış olacak. Geçmiş 5 yıla ait vergi ile ilgili bir fırsat getiriyoruz.

Vergi takibinde olan, bununla ilgili inceleme sürecinde olan bütün mükelleflere böyle bir kolaylık sağlıyoruz. Yine piyasada çok beklenti haline gelen stok affı... Geçmiş yıllara yönelik stoklarla ilgili bir düzenleme yapıyoruz.

Kafa fazlalıkları da aynı şekilde beyan usulüne göre işletme kayıtlarının düzenlenmesine imkan veriyoruz. Kanundan yararlanmak için vatandaşlarımız temmuz ayı sonuna kadar müracat edecek ve takip eden 36 ay içinde de borçlarını da ödeyebilecekler.

PEŞİN ÖDEMEDE İNDİRİM

Yani 3 yıllık bir imkan getirmiş oluyoruz. Burada bir şey daha yapıyoruz, peşin ödemede de indirimler yapıyoruz. Peşin ödeyen vatandaşlarımız faizinin yüzde 90'ını ödemeyecekler, sadece yüzde 10'unu ödemek suretiyle hesabı kapatmış olacaklar.

EMEKLİLER İŞ YERİ AÇARSA...

İkinci konu, emekli olan vatandaşlarımız var. Geçmiş yıllarda emekli olduğu zaman yeni bir iş yeri açarsa, ne yapıyordu bir dayanışma primi gibi bir para yatırıyordu, yüzde 15 destek primi yatırıyordu.

Bunu biz kaldırdık ancak geçmiş yıllara ait borçlar var. Kanunla bu meseleyi hallettik, artık böyle bir mesele yok. Geçmişten gelen borçları siliyoruz.

BAĞKUR BORCU OLANLAR

Yine Bağkur borcu olup da sağlık hizmeti alamayan esnaflarımız var, borcun varsa sağlık hizmeti verilmiyor. Bunun da önünü açıyoruz.

Borç ayrı sağlık ayrı, bunun pazarlığı olmaz. Borcunu bugün olmazsa yarın verir ama hasta olunca "git kardeşim sana bakmayacağız" diyemeyiz.

GENÇ GİRİŞİMCİLERE DESTEK

Gençlerimize yönelik iş yeri açmak için isteyen 18-29 yaş arasında gençler var. Bunlara daha önce 3 yıla kadar vergi kolaylığı getirmiştik. Gelir vergisinden 75 bin lira gelire kadar vergiden muaf tutuyorduk, genç girişimciliği desteklemek adına.

Bir ilave daha getiriyoruz, iş yeri açıyor diyelim birisi. Bu 3 yıllık gelir vergisi desteği devam edecek, bunun üzerine de 1 yıl boyunca kendisi Bağkur primi ödemeyecek, biz ödeyeceğiz. Yani devlet Bağkur primi ödeyecek.Tabii gençlerden sonra yaşlıları da ihmal edemezdik, bu müjdemiz de yaşlılarımızla ilgili.

YAŞLILIK AYLIĞI

65 yaş ve üzeri olan vatandaşlarımızın yaşlılık aylığı diye bir şey var. Bu 3 ayda bir ödeniyor ve her ay için şu anda 266 lira. 3 aylığı toptan ödeniyor. Bunu, emekliliği olmayan, kimsesi olmayan ve hiç bir geliri olmayan kadın erkek vatandaşlarımız alıyor. 600 bin civarında bu haktan yararlanan vatandaşımız var. Bu aylığı 500 liraya çıkarıyoruz. Yani üç ayda bir 1500 lira para alacaklar.

ÜNİVERSİTEDEN KAYDI SİLİNEN ÖĞRENCİLERE KAYIT YAPTIRMA FIRSATI

Gençlere geldik yine, bu sefer üniversitede okuyan gençler. 7 milyondan fazla gencimiz var üniversitede okuyan. Zamanla çeşitli nedenlerle eğitimine devam edemeyen gençlerimiz oldu, yaklaşık 500 bine yakın. Bunların büyük bir çoğunluğu ya maddi imkansızlık ya da devamsızlıktan yahut da öğrenciliğin verdiği heyecandan dolayı derslerini iyi takip edememekten kaynaklanıyor.

Biliyorsunuz 7 yılda bitirme mecburiyeti var. Bu öğrencilerimize 1 kereliğine üniversitelerine, bölümlerine dönme imkanı veriyoruz. Kaydı silinen öğrencilere tekrar kayıt yaptırma ve eğitimini tamamlayıp diploma alma fırsatı veriyoruz. Bunun istisnası ne, teröre bulaşmışsa, terörle bağlantısı varsa bunlar bu haktan yararlanamayacak.