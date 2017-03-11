Başbakan'ın Balıkesir Mitingi konuşması

16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu öncesinde liderlerin mitingleri devam ediyor.

Başbakan ve AK Parti Genel Başkanı Binali Yıldırım, Balıkesir Mitingi'nde halka hitap ediyor.

Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan kısımlar şu şekilde;

Şimdi hayırcılar kervanına Almanya ve arkasından Hollanda'da katıldı. Oraya giden bakan ve milletvekillerimize yasak koyuyorlar, engel çıkarıyorlar. Ne kadar engel çıkarırsanız çıkarın bizim memleket sevdalısı gurbetteki kardeşlerimiz 16 Nisan'da size bunun cevabını sandıkları doldurarak vereceklerdir. Biz Türkiye olarak sizin seçim işlerinize, iç siyasetinize karışmıyoruz ama görüyorum ki başta PKK, FETÖ'cüler olmak üzere ne kadar Türkiye aleyhinde çalışanlar varsa sizin baş köşenizde yer buluyor. Buradan uyarıyorum bunlar dostluğa, müttefikliğe sığmaz.

Detaylar gelecek...