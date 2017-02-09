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Başbakan'ın bulunduğu fotoğraftaki diğer asker de şehit

El Bab bölgesinde şehit olan uzman çavuş Mahmut Uslu'nun Binali Yıldırım ile birlikte yemek yiyerek sohbet ettiği ortaya çıktı.

09.02.2017 - 08:48
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Fırat Kalkanı Harekatı'nın 169 gündür devam ettiği Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'da DEAŞ'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan 5 askerden Ankaralı uzman çavuş Mahmut Uslu, Başbakan Binali Yıldırım'ın, yılbaşı gecesi ziyaret ettiği Gaziantep'in Oğuzeli İlçesi'ndeki İl Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ndeki askerler arasında bulunuyordu.

Başbakan'ın bulunduğu fotoğraftaki diğer asker de şehit
Şehit Mahmut Uslu (sağda)

ANNESİNİ ARAMIŞTI

Başbakan Yıldırım ile karavana yiyen uzman çavuş Uslu, Ankara'da yaşayan annesi Mürşide Uslu'yu telefonla arayarak yeni yılını kutlamıştı.

Başbakan'ın bulunduğu fotoğraftaki diğer asker de şehit

Başbakan'ın bulunduğu fotoğraftaki diğer asker de şehit

AYNI FOTOĞRAFTAKİ ARKADAŞI DA ŞEHİT OLMUŞTU

Başbakan Binali Yıldırım’ın aynı masada oturup sohbet ettikleri askerlerden hemşehrisi Uzman Çavuş Selim Topal da, 20 Ocak’ta IŞİD’lı teröristlerin saldırısında 4 arkadaşıyla birlikte şehit olmuştu.

Başbakan'ın bulunduğu fotoğraftaki diğer asker de şehit

Başbakan'ın bulunduğu fotoğraftaki diğer asker de şehit

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